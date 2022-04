Les enchères s’ouvrent pour le maillot de Maradona

(New York) La main de Dieu, le but du siècle et un très cher maillot : la vente aux enchères de la tunique que portait Diego Maradona quand il a crucifié l’Angleterre à la Coupe du monde de football de 1986 a démarré mercredi, avec une première offre au-dessus des 5 millions de dollars.