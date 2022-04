La machine du CF Montréal est bel et bien en marche en 2022. Et elle peut remercier son moteur, Djordje Mihailovic.

L’Américain a été le chef d’orchestre de cette victoire de 2-1 face aux Whitecaps de Vancouver lors du match d’ouverture du Bleu-blanc-noir au Stade Saputo, samedi. Il a été impliqué dans les deux buts des siens, marquant notamment le premier filet du match en tout début de rencontre.

Il s’agit d’une troisième victoire consécutive pour le CF Montréal, qui est maintenant invaincu en quatre matchs. Et ce, malgré un début de saison laborieux.

Les deux équipes se dégourdissaient encore les pieds après le coup d’envoi… mais Mihailovic, lui, était fin prêt. L’Américain ouvrait la marque dès la 2e minute, sur une belle passe lobée d’Alistair Johnston. Le fougueux numéro 8 avait flairé la bonne affaire quelques instants plus tôt, en profitant d’une défense des Whitecaps désorganisée et d’un trou béant sur l’aile gauche.

Le CF Montréal dominait l’engagement en première mi-temps. Il était patient avec le ballon. Il construisait son jeu méticuleusement jusqu’à ce qu’une ouverture apparaisse. Il faut dire que les Whitecaps n’offraient pas une grande opposition à ce moment.

Se plaisant visiblement en début de période, les locaux doublaient la mise au retour de la pause. Mihailovic, encore lui, se projetait avec vitesse au centre du terrain vers le filet. Il obtenait une passe décisive en remettant le ballon dans la surface à Romell Quioto, qui faisait mouche à la 47e minute.

Djordje Mihailovic a ainsi quatre buts et trois passes cette saison en MLS. C’est sans aucun doute le rouage offensif le plus important de son équipe. Un appel des États-Unis en prévision de la Coupe du monde de 2022 est très certainement dans sa mire. Et une possibilité de plus en plus envisageable.

Les Whitecaps allaient finalement montrer quelques signes de vie à partir de l’heure de jeu. L’attaquant Brian White battait le gardien montréalais Sebastian Breza à la 63e pour faire 2-1.

Des minutes compliquées pour le CF Montréal allaient suivre. On pensait même que le pire allait se produire, profondément dans les arrêts de jeu. Les Whitecaps pensaient avoir marqué le but égalisateur à la 93e minute, frappe issue de la tête de Tosaint Ricketts. Mais à la reprise vidéo, on a stipulé que l’attaquant canadien était hors-jeu. Les trois points étaient saufs.

L’ambiance était feutrée en début de rencontre au Stade Saputo. Mais les moments nerveux de la fin de match ont fait monter les décibels.