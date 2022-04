(Buenos Aires) Une des filles de Diego Maradona a assuré que le maillot de son père qui sera vendu aux enchères le 20 avril n’est pas celui avec lequel le footballeur de légende a marqué deux buts contre l’Angleterre au Mondial-1986, au Mexique, une affirmation démentie jeudi par la maison de ventes Sotheby’s, expertise à l’appui.

Agence France-Presse

« Ce n’est pas celui-là. Je ne peux pas révéler qui le détient, mais c’est de la folie. Ce n’est pas cet homme (Steve Hodge, joueur de l’Angleterre ce jour-là, NDLR) », a assuré Dalma Maradona dans la presse argentine de mercredi.

Le maillot en vente, a-t-elle précisé, était porté par son père lors de la première mi-temps du match contre l’Angleterre. Elle a affirmé que Diego Maradona lui avait dit : « Comment je vais lui donner le maillot de ma vie ? », au sujet de ce maillot avec lequel il a marqué deux buts en deuxième période lors de cette victoire historique 2-1, dont un but de la main et le fameux « but du siècle », en driblant une demi-douzaine de joueurs anglais.

Un porte-parole de Sotheby’s, interrogé par l’AFP, a réfuté jeudi les affirmations de Dalma Maradona : « Il y a effectivement eu un autre maillot porté par Maradona en première période, mais il y a des différences très nettes entre ce maillot-ci et celui qui a été porté pendant les deux buts. Donc, avant de mettre ce maillot aux enchères, nous avons eu recours à des recherches scientifiques pour être sûrs que ce maillot avait bien été porté par Maradona en deuxième période, quand il a marqué ces deux buts. »

Expertise sur photos

La maison de ventes dit s’appuyer notamment sur une expertise effectuée par une société spécialisée à partir de photographies du match entré dans la légende du football, mais aussi sur le récit de la Coupe de monde coécrit par Maradona et le journaliste Daniel Arcucci dans lequel le meneur de jeu argentin « se souvient de l’avoir donné à Hodge à la fin du match ».

Steve Hodge, qui dit depuis 35 ans avoir échangé son maillot avec Maradona à la fin du match, l’a confié pendant 18 ans au Musée national du football, en Angleterre. « Il n’a jamais été allégué que ce n’était pas le (bon) maillot », a souligné un porte-parole de Sotheby’s.

Le maillot doit être vendu le 20 avril par la maison d’enchères Sotheby’s, qui l’estime à plusieurs millions de dollars ou d’euros.

« Ce joueur croit qu’il a le maillot de mon papa en deuxième période, mais il y a confusion, c’est celui de la première période. Nous souhaitons clarifier cela pour que les gens qui souhaitent l’acheter connaissent la vérité », a ajouté Dalma Maradona mercredi soir sur la chaîne de télévision Canal 13.

Maradona est mort à Buenos Aires le 25 novembre 2020, à 60 ans, d’une crise cardiaque, emportant avec lui, entre autres secrets, celui de cet échange de maillots avec Steve Hodge.