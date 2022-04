(Villarreal) Alphonso Davies était du onze partant du Bayern Munich pour son duel de quarts de finale de la Ligue des Champions contre Villareal, son premier match depuis qu’on lui a diagnostiqué une myocardite.

La Presse Canadienne

Davies n’avait pas joué depuis le 17 décembre, après avoir développé l’inflammation cardiaque, effet secondaire de sa contamination à la COVID-19.

La maladie a empêché le Canadien de 19 ans de participer aux six derniers matchs de qualification de la Concacaf en vue de la Coupe du monde 2022, qui sera disputée en novembre et décembre au Qatar. Le Canada a compilé une fiche de 4-2-0 en son absence pour terminer au sommet de son groupe et participer au tournoi pour la première fois depuis 1986.

Davies, récemment nommé joueur de l’année de la Concacaf, a disputé sept matchs de la phase de qualification.

Après avoir subi un test positif à la COVID-19 le 5 janvier, son retour au jeu a été repoussé le 14 du même mois, quand des tests plus approfondis ont démontré qu’il souffrait de myocardite, une condition peu sévère et temporaire dans la majorité des cas, selon les experts.

Bayern occupe actuellement le sommet du classement de la Bundesliga. Le match retour contre Villareal aura lieu mardi prochain, à Munich.