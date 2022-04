Ivresse au volant et maltraitance d’enfants

L’ex-vedette du soccer féminin Hope Solo fait face à la justice

(Los Angeles) Interpellée et poursuivie pour ivresse au volant et maltraitance d’enfants, l’ancienne star du soccer féminin aux États-Unis Hope Solo a fait savoir vendredi par son avocat que les faits qui lui sont reprochés étaient plus bénins que l’intitulé des charges ne le laisse penser.