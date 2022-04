CF Montréal

Sebastian Breza ne veut pas se servir de la fatigue comme excuse

Depuis le 27 octobre 2021, il y a une constance chez le CF Montréal : Sebastian Breza. L’Ottavien de 24 ans est devenu l’homme de confiance de Wilfried Nancy, au point où il a joué les 13 dernières parties devant le filet de l’équipe – cinq en 2021 et huit cette saison – peu importe le contexte et le type de compétition. Avec plus de bons résultats que de moins bons.