Le Canada avec la Belgique, le Maroc et la Croatie

Le Canada affrontera la Belgique, le Maroc et la Croatie dans le groupe F de la Coupe du monde de 2022, au Qatar.

Frédéric daigle La Presse Canadienne

Dernier pays à sortir du boulier, le Canada s’est donc inséré dans le dernier groupe disponible. Il lancera son tournoi contre la Belgique, deuxième nation au monde selon le dernier classement de la FIFA, le 23 novembre prochain.

Son deuxième duel, quatre jours plus tard, sera contre la Croatie, classée 16e. Il terminera la phase de groupes le 1er décembre, contre le Maroc, qui pointe au 24e rang mondial.

Le Canada, qui a terminé premier au classement des qualifications de la CONCACAF, occupe actuellement le 38e rang mondial. Il a chuté de cinq places en raison de ses deux défaites subies lors des trois derniers matchs de qualifications.

Il s’agissait des deux premières défaites du Canada dans ce processus.

Ce n’est que la deuxième fois de son histoire que l’équipe nationale masculine du Canada se qualifie pour la Coupe du monde après l’édition 1986, présentée au Mexique. Le Canada n’avait pas inscrit un seul but lors de cette édition et avait perdu tous ses matchs de groupe.

Groupe de la mort

Chaque tirage du genre entraîne la nomination d’un « groupe de la mort », ce qui reviendrait au groupe F, même si le dernier représentant du groupe ne sera connu qu’en juin.

On y retrouve l’Espagne (7e), l’Allemagne (12e) et le Japon (23e), qui affronteront le vainqueur du duel éliminatoire entre le Costa Rica (31e) et la Nouvelle-Zélande (101e).

Certains pourraient toutefois arguer qu’il s’agit plutôt du groupe C, où sont regroupés l’Argentine (4e), l’Arabie saoudite (49e), le Mexique (9e) et la Pologne (26e). Assurément un autre groupe compliqué.

Mais pourquoi pas le groupe B ? Tous ses membres feront partie du top 40, même si on ne connaît que trois de ses représentants pour l’instant.

Il regroupera l’Angleterre (5e), l’Iran (21e), les États-Unis (15e) et le vainqueur du match de barrage européen. Ce match opposera le pays de Galles (18e) au vainqueur du duel entre l’Ukraine (27e) et l’Écosse (39e).

Qatar-Équateur en lever de rideau

Le tournoi sera lancé le 21 novembre par le duel opposant le Qatar (51e) et l’Équateur (46e). Le Sénégal (20e) – meilleure nation de la Confédération africaine – et le Pays-Bas (10e) complètent ce groupe A.

Le Brésil, no 1 au monde et unique nation à avoir participé à toutes les éditions de la Coupe du monde, se retrouve dans le groupe G. Les quintuples champions lanceront leur tournoi contre la Serbie (25e), avant d’affronter la Suisse (14e) et le Cameroun (37e).

Championne en titre, la France (3e) a été jumelée au Danemark (11e) et à la Tunisie (35e) dans le groupe D. Ces trois sélections attendent le vainqueur de la rencontre éliminatoire intercontinentale que le Pérou (22e) disputera au gagnant du match opposant les Émirats arabes unis (68e) à l’Australie (42e).

Finalement, le groupe H mettra aux prises le Portugal (8e), le Ghana (60e), l’Uruguay (13e) et la Corée du Sud (29e).

La composition des huit groupes Groupe A : Qatar, Équateur, Sénégal, Pays-Bas

Groupe B : Angleterre, Iran, États-Unis, Écosse/Ukraine/Pays de Galles

Groupe C : Argentine, Arabie saoudite, Mexique, Pologne

Groupe D : France, Pérou/Émirats arabes unis/Australie, Danemark, Tunisie

Groupe E : Espagne, Nouvelle-Zélande/Costa Rica, Allemagne, Japon

Groupe F : Belgique, Canada, Maroc, Croatie

Groupe G : Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun

Groupe H : Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du Sud Trois des 32 nations participantes ne sont pas encore connues et seront désignées à l’issue de matchs de barrage entre : le Pérou et le vainqueur du match entre les Émirats arabes unis et l’Australie le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande le pays de Galles et le vainqueur du match entre l’Ukraine et l’Écosse Agence France-Presse

