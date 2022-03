(Doha) Les têtes de série risquent d’avoir de sacrés clients à affronter dès les phases de groupe du mondial : Allemagne, Pays-Bas, Croatie ou Uruguay seront des adversaires redoutés lors du tirage au sort du Mondial-2022, vendredi (18 h) à Doha.

Emmanuel BARRANGUET, avec Jean DECOTTE à Doha Agence France-Presse

Le fameux « groupe de la mort » qui anime chaque Mondial pourrait se composer ainsi : France, Allemagne, Sénégal, Équateur, ou encore : Brésil, Pays-Bas, Pologne, Cameroun.

À l’inverse, les équipes non têtes de série (chapeaux 2, 3 et 4), comme les Allemands et les Néerlandais, préfèreront probablement tomber dans le groupe A, celui de l’organisateur qatarien, qui participe à sa toute première Coupe du monde.

Le classement FIFA, arrêté jeudi soir, détermine les sept autres têtes de série.

Outre la France, sacrée en 2018, et le Brésil, quintuple champion, on trouve une Angleterre en pleine ascension, demi-finaliste il y a quatre ans et finaliste de l’Euro, et l’Espagne, ragaillardie par Luis Enrique et demi-finaliste de l’Euro.

Les autres membres du chapeau N.1 offrent une dernière chance à leurs vieilles gloires de devenir championnes du monde : ce sera très probablement l’ultime Coupe du monde pour Lionel Messi (35 ans au Qatar) avec l’Argentine et Cristiano Ronaldo (37 ans) avec le Portugal, qui va rejoindre le cercle très fermé des joueurs ayant joué cinq Coupes du monde, avec Gigi Buffon, Lothar Matthäus ou Rafael Marquez.

Ultime carte pour la génération belge

Enfin, la formidable génération belge d’Eden Hazard et Kevin De Bruyne joue peut-être son ultime carte.

Le tirage au sort déterminera ensuite les adversaires de ces têtes de série, sachant que les équipes d’une même confédération ne peuvent pas se rencontrer au premier tour, sauf les européennes, qui sont au nombre total de 13 sur 32.

Le chapeau N.2 reste très consistant, au-delà des « Oranje », de la « Mannschaft » et des « Vatreni » croates de Luka Modric, finalistes de la dernière édition (battus 4-2 par la France).

Il réserve le Danemark, demi-finaliste de l’Euro, la Suisse, très régulière depuis dix ans et qui a enfin passé un tour à élimination directe l’été dernier à l’Euro, en battant la France (3-3, 5 t. a. b. à 4) en 8e, et l’Uruguay, double champion du monde « sépia » (1930 et 1950) qui compte toujours sur Edinson Cavani et Luis Suarez.

Les patrons de la Concacaf, Mexique et États-Unis, complètent le chapeau des outsiders. Les Américains retrouvent la Coupe du monde après avoir raté la précédente, et leurs voisins sont des habitués : ils n’ont plus manqué le tournoi depuis celui de 1990.

Encore trois places

Il reste trois places à déterminer dans le chapeau 4, parmi lesquels le vainqueur du barrage européen concernant l’Ukraine, dont les matchs ont été repoussés à juin par la guerre. L’Ukraine doit jouer contre l’Écosse, et le vainqueur de ce match disputera le 13e ticket européen au pays de Galles.

Le tirage laissera enfin un choix entre les deux vainqueurs des barrages intercontinentaux, joués en juin au Qatar : Émirats arabes unis ou Australie contre Pérou, et Costa Rica contre Nouvelle-Zélande.

Le Canada (1986), le pays de Galles (1958) et les Émirats arabes unis (1990), si ces deux derniers se qualifient, joueront leur deuxième Coupe du monde.

Quelques affiches « géopolitiques » sont possibles, comme États-Unis (chapeau 2) —Iran (chapeau 3), comme en 1998 en France (victoire 2-1 des Iraniens), ou Croatie (ch.2) —Serbie (ch.3).

En revanche, la Russie a été exclue de la compétition en raison de l’invasion de l’Ukraine par son armée.

Dans les petites boules du tirage, on ne trouvera pas non plus l’Italie, quatre fois vainqueur, seul champion du monde absent du plateau, pour la seconde fois de rang, un fiasco historique pour les champions d’Europe en titre.

Parmi les autres grands absents figurent l’Égypte de Mohamed Salah, la Suède de Zlatan Ibrahimovic ou la Norvège, surtout pour la personnalité de son formidable buteur, Erling Haaland.