Estadio Rommel Fernandez et Ismaël Koné

Le travail était déjà fait. Ne restait plus qu’à finir en beauté. Ce qui ne s’est pas tout à fait passé. Mais malgré sa défaite de 1-0 au Panamá mercredi, le Canada a pu confirmer sa première place au classement de l’Octogonale.

Jean-François Téotonio La Presse

Les Canadiens avaient obtenu leur qualification pour la Coupe du monde dimanche dernier à Toronto. Le Panamá avait vu ses rêves tomber à l’eau contre les États-Unis au même moment. Les enjeux étaient donc au minimum pour cette rencontre.

Le Panamá prenait les devants à la 49e minute, gracieuseté d’une belle reprise de Gabriel Torres sur un superbe centre de Cristian Martinez.

Après une première période drabe, le jeu s’ouvrait à ce moment. Les changements de part et d’autre aidaient à ce niveau.

À la mi-temps, John Herdman remplaçait notamment le jeune Ismaël Koné, qui avait obtenu un tout premier départ avec la sélection canadienne. Il avait entamé sa prestation de façon nerveuse, mais il avait fini par trouver son rythme à la fin de la première période.

PHOTO ARNULFO FRANCO, ASSOCIATED PRESS Gabriel Torres (au centre) célèbre le seul but marqué de la rencontre.

Quel hiver quand même pour le milieu de terrain de 19 ans. Des débuts professionnels à tout casser avec le CF Montréal. Un premier rappel canadien alors que sa sélection se qualifie pour la Coupe du monde. Et une première titularisation avec le Canada. Évidemment, beaucoup de travail et d’apprentissage restent à accomplir dans son cas, mais son potentiel a été remarqué partout au pays.

On le disait : c’est en deuxième mi-temps que le match s’est joué.

Alistair Johnston se repliait brillamment à la 58e avec une furieuse course vers sa surface, avant d’y tacler parfaitement l’attaquant panaméen. Ce jeu venait confirmer un très bon camp canadien pour le défenseur du CF Montréal.

Maxime Crépeau avait eu l’occasion de se faire valoir pour ce dernier match, lui qui a généralement joué le rôle de second derrière Milan Borjan dans ces qualifications. Il se signalait notamment à la 77e sur un bon tir bas à sa droite.

L’entrée en jeu de Cyle Larin et de Junior Hoilett a poussé le Canada vers l’avant. À la 80e, on pensait bien que l’unifolié avait égalisé, mais le but de Larin a finalement été refusé pour hors-jeu après vérification de la reprise vidéo.

On vous parlait d’enjeux minimes : le seul qu’il restait au Canada était de l’emporter pour tenter d’améliorer le mieux possible son classement FIFA. Il aurait ainsi pu faire partie du troisième chapeau — au lieu du quatrième — lors du tirage au sort de vendredi. Ce qui lui aurait permis d’être jumelé à une équipe plus faible lors de la formation des groupes.

Mais ça n’arrivera pas. Et ce n’est pas très grave. Le Canada a fini premier de son groupe, devant le Mexique (grâce au différentiel de buts) et les États-Unis. Et il est qualifié pour la Coupe du monde.

Le Costa Rica a quant à lui pris la quatrième place et devra affronter la Nouvelle-Zélande en match de barrages.

Prochaine étape pour le Canada : le tirage au sort pour les groupes, vendredi.