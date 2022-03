Gabriel Gervais affirme qu’il réalise un rêve en effectuant un retour dans le giron du CF Montréal à titre de président et chef de la direction du club de la MLS.

La Presse Canadienne

Et il reconnaît que parmi ses priorités dans son nouveau rôle, il se penchera notamment sur le nom et le logo de l’équipe, qui ont suscité la polémique depuis le passage de l’Impact au CF Montréal

Gervais, qui a reconnu que ce sujet est un dossier sensible, a promis de travailler très fort pour que le club retrouve sa place et sa pertinence dans la communauté.

Pour ce faire, il s’est dit ouvert à l’idée de ramener plusieurs éléments de l’histoire de l’équipe, mais que le nom du CF Montréal est là pour rester.

L’ancien défenseur de l’Impact, âgé de 45 ans, s’est aussi dit confiant en son bagage d’expérience pour faire du CF un club reconnu et apprécié à Montréal, dans la province et partout au Canada ainsi qu’à l’international.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Joey Saputo et Gabriel Gervais

Dans l’immédiat, il entend se familiariser avec l’organisation et il a déjà tenu deux rencontres, une avec les employés et l’autre avec l’équipe technique et les joueurs.

Gervais a défendu les couleurs de l’Impact de 2002 à 2008, remportant le championnat de la première division de l’USL en 2004. Il a aussi aidé l’équipe à remporter les championnats de la saison régulière en 2005 et 2006.

L’ancien no 8 a fait partie de l’effectif qui a remporté le championnat canadien en 2008.

Gervais est titulaire d’une maîtrise en ingénierie de l’Université de Syracuse, et il a obtenu une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l’Université McGill. Il a entrepris son parcours professionnel chez Saputo en 2003 et a rejoint Deloitte en 2009.