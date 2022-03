PHOTO ANTON VAGANOV, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Londres) La Russie entend déposer sa candidature pour l’obtention du Championnat européen de soccer de 2028, contestant ainsi la candidature des îles britanniques, ou encore pour l’édition de 2032 contre l’Italie, en dépit du fait que ses équipes soient suspendues des compétitions internationales en raison de l’invasion de l’Ukraine.

Associated Press

Le comité exécutif de la Fédération russe de soccer (RFU) a décidé mercredi « d’appuyer le dépôt d’une déclaration d’intérêt » pour l’obtention des tournois européens de 2028 et 2032, a indiqué l’organisation par voie de communiqué à l’approche de la date limite établie par l’UEFA pour le faire.

On ignore à quel moment la Russie déposera officiellement sa candidature, et si elle compte spécifier le tournoi qu’elle préfère organiser entre celui de 2028 et de 2032.

« Nous allons déposer une candidature pour l’obtention des Championnats européens de 2028 et 2032 », a déclaré Sergei Anokhin, l’un des membres de la RFU, sur les ondes de Match TV.

La Russie a accueilli la Coupe du monde de 2018 et le stade utilisé pour la finale — le stade Luzhniki de Moscou — a servi de lieu de rassemblement la semaine dernière pour un évènement en appui au président russe Vladimir Poutine.