(Londres) Le syndicat international des joueurs de soccer a demandé à la FIFA de permettre aux joueurs étrangers installés en Russie de quitter leur club de façon permanente, mais si l’organisation qui chapeaute le soccer sur la planète semble plus encline à autoriser une suspension temporaire de leurs contrats.

Rob Harris Associated Press

FIFPRO et l’organisation qui représente toutes les ligues de soccer professionnel sur la planète — le Forum des ligues mondiales (WLF), — ont cosigné une lettre adressée à la FIFA afin de demander que les contrats des joueurs installés en Russie soient résiliés sans pénalité. On leur a plutôt répondu qu’ils pourront se joindre temporairement à un autre club jusqu’au 30 juin, et qu’ils devront se rapporter à leur club russe après cette date.

Une décision finale doit être prise par le Bureau de la FIFA, qui regroupe les présidents des six confédérations régionales.

Après l’invasion russe de l’Ukraine, la FIFA a suspendu le pays de Vladimir Poutine de toutes les rencontres internationales prévues la semaine dernière. Elle n’a toutefois pas suspendu sa fédération de soccer ni ses dirigeants.

Cependant, l’organisation qui représente toutes les ligues professionnelles européennes a déjà expulsé les ligues professionnelles russes.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, est très près du président russe depuis la tenue de la Coupe du monde en Russie en 2018. La FIFA a refusé de répondre aux questions de l’Association Press au sujet de la Russie depuis une semaine, ainsi qu’à savoir si Infantino est entré en contact avec Poutine — ce dernier lui avait d’ailleurs décerné l’ordre de l’Amitié.

Les clubs russes ont déjà observé un exode des joueurs étrangers, dont deux entraîneurs allemands. Daniel Farke a quitté le FC Krasnodar après sept semaines en poste, et Markus Gisdol a démissionné de son poste au Lokomotiv de Moscou.

La ligue ukrainienne de soccer professionnel a interrompu ses activités à cause de l’invasion russe.