Sergio Santos (17) et Alistair Johnston (22)

Il ne fallait pas cligner des yeux dans cette rencontre au Stade olympique. Deux buts éclairs de l’Union de Philadelphie en deuxième demie sont venus gâcher le premier match à domicile du CF Montréal cette saison, qui s’est finalement incliné par la marque de 2-1.

Jean-François Téotonio La Presse

Les visiteurs ont profité des largesses défensives — et mentales — du CF Montréal en début de deuxième mi-temps.

Après un superbe but refusé à Djordje Mihailovic, les locaux semblaient avoir perdu momentanément leur concentration. Alejandro Bedoya et Daniel Gazdag marquaient coup sur coup, à la 53e et la 56e, pour l’Union.

PHOTO JEAN-YVES AHERN, USA TODAY SPORTS Les joueurs des deux équipes ont passé un message d’appui à l’Ukraine avant la rencontre, aux prises avec une invasion russe depuis plus d’une semaine.

Montréal avait pris les devants en première mi-temps grâce à une réussite un peu chanceuse de Lassi Lappalainen à la 32e minute.

Malgré un deuxième carton jaune asséné à l’attaquant Julian Carranza qui l’expulsait du match avec une vingtaine de minutes à faire au match, le CF Montréal n’a pu revenir au score.

PHOTO ERIC BOLTE, USA TODAY SPORTS Lassi Lappalainen célèbre son but avec ses coéquipiers.

Un des paramètres de la philosophie de jeu de Wilfried Nancy, c’est de bâtir de l’arrière. On demande à Sebastian Breza de relancer le jeu avec des passes courtes ou, du moins, de faire partie de l’animation. Quand ça fonctionne, ça donne de la construction rapide… et du beau soccer. Mais si l’exécution n’y est pas, on risque de jouer avec le feu. C’est un peu ce qui est arrivé en première mi-temps.

Si Lassi Lappalainen était coupable de pertes de balles assez fréquentes dans sa propre zone, c’est néanmoins par son couloir gauche que passaient la majorité des montées offensives du CF Montréal.

À la 32e minute, le jeune Ismaël Koné, de nouveau titulaire, obtenait le ballon dans la surface, gracieuseté d’Alistair Johnston à droite. Il remettait habilement à Lappalainen à sa gauche. Ce dernier prenait un tir de son pied droit qui déviait sur le défenseur Nathan Harriel. Le cuir montait dans les airs comme un ballon rempli d’hélium… puis redescendait comme une roche, parfaitement placé dans le coin droit du filet. Le gardien Andre Blake, déjoué, n’en revenait pas. C’était 1-0 CF Montréal.

Le CF Montréal devait se passer de quatre de ses attaquants pour ce match à domicile. Romell Quioto était suspendu après son carton rouge à Orlando, tandis que Mason Toye, Sunusi Ibrahim et Bjørn Johnsen étaient encore absents pour différentes raisons.

On a ainsi vu Kei Kamara obtenir le 300e départ de sa carrière en MLS. Il ratait une belle occasion de la tête, notamment, à la 81e.

Toujours pas de victoire en MLS cette saison donc pour les hommes de Wilfried Nancy, après la défaite de 2-0 à Orlando la semaine dernière.

Le prochain match du CF Montréal sera disputé au stade Azteca, du Mexique, mercredi le 9 mars prochain. Il y affrontera le Cruz Azul dans le cadre du match aller de son quart de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF.