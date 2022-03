(Munich) Le joueur vedette Canadien Alphonso Davies, tenu à l’écart du jeu depuis janvier en raison de symptômes cardiaques légers après avoir contracté la COVID-19, a subi un nouvel examen médical vendredi, mais serait toujours loin d’un retour sur le terrain selon l’entraîneur-chef du Bayern de Munich Julian Nagelsmann.

La Presse Canadienne

« Il n’est pas une option pour nous pour une ou deux semaines encore, a confirmé Nagelsmann par l’entremise d’un interprète. Je n’ai pas été informé des résultats (de l’examen médical), mais même si c’était positif ça fait tellement longtemps qu’il n’a pas joué qu’il aura besoin d’une période de remise en forme. »

« Il a évidemment dû rester tranquille au cours des dernières semaines alors, il n’a pas pu s’entraîner à plein régime. Il a dû se contenter de paresser et je ne dis pas ça de manière négative. Il était malheureusement incapable et n’avait pas la permission de bouger. Donc, il aura besoin de temps pour revenir », a expliqué Nagelsmann.

L’entraîneur a partagé cette mise à jour lors de sa conférence de presse en prévision du match de samedi entre le Bayern et le Bayer Leverkusen.

C’est le 5 janvier dernier que le Bayern a annoncé l’ajout du nom de Davies à une longue liste de joueurs ayant contracté la COVID-19. À ce moment, l’athlète se portait bien et s’isolait chez lui.

Une semaine plus tard, le natif d’Edmonton, âgé de 21 ans, était de retour à l’entraînement, mais il a dû se raviser et s’éloigner à nouveau du terrain quand l’équipe a dévoilé le 14 janvier que des examens démontraient des signes de myocardite. Il s’agit d’une inflammation du muscle cardiaque, mais de manière générale, cette condition est légère et temporaire d’après des experts.

En raison de sa condition, Davies n’a pas pu aider le Canada dans sa quête d’une qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Il n’a pas porté l’uniforme unifolié depuis les deux victoires du Canada en novembre dans sa ville natale.

Il semble peu probable qu’il puisse revenir aider le Canada avant la fin de la ronde de qualification de la CONCACAF. Le Canada a encore trois matchs à disputer. Le pays trône au sommet du groupe de huit nations avec une fiche de 7-0-4. Les trois meilleures équipes du tournoi accèdent directement à la Coupe du monde.