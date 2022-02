(Wolverhampton) Un but de la milieu de terrain vedette Alexia Putellas a permis à l’Espagne de l’emporter 1-0 contre le Canada, mercredi, lors du dernier match des deux équipes à la Coupe Arnold Clark.

La Presse Canadienne

L’Espagne, neuvième au classement, a été fidèle à son style, affichant élégance et confiance, agressivité en défense et contrôle du ballon en attaque.

Putellas, lauréate du Ballon d’Or, meilleure joueuse féminine de la FIFA et joueuse de l’année de l’UEFA, a tiré les ficelles pour l’Espagne alors que l’équipe prolongeait sa séquence sans défaite à 19 matchs (17-0-2) soit depuis une défaite de 1-0 contre les États-Unis à la SheBelieves Cup en mars 2020.

La vedette de Barcelone, âgée de 28 ans, a failli marquer une seconde fois à la 63e minute, mais sa tête à la suite d’un coup de pied de coin a abouti sur le poteau.

Une victoire et le Canada, sixième au classement (1-1-1), aurait remporté le tournoi après avoir fait match nul 1-1 contre l’Angleterre (8e) et signé une victoire de 1-0 contre l’Allemagne (3e) à son match précédent. L’Espagne (1-0-2) a fait matchs nuls 1-1 avec l’Allemagne et 0-0 avec l’Angleterre.

L’Angleterre (0-0-2) affronte l’Allemagne (0-1-1) plus tard et elle a besoin d’une victoire pour rattraper l’Espagne pour le titre du tournoi.

Si l’Espagne a contrôlé la possession du ballon au début, les championnes olympiques canadiennes ont semblé à la hauteur et ont créé plusieurs occasions dans un stade Molineux en grande partie désert.

Mais l’Espagne a pris les devants à la 21e minute lorsque Patri Guijarro a volé le ballon à la défenseuse canadienne Ashley Lawrence au milieu du terrain. Cinq passes plus tard, Putellas, laissée seule, s’est présentée furtivement au milieu de la surface de réparation et a déjoué la gardienne Kailen Sheridan.

Le jeu est devenu plus décousu en seconde mi-temps à mesure que des remplacements ont été effectués. Le Canada a tenté de créer l’égalité en fin de match mais en vain.

Cette défaite était seulement la quatrième de l’équipe canadienne sous la tutelle de l’entraîneuse Bev Priestman, dont la fiche est de 10-4-6, dont deux victoires en tirs au but aux Jeux olympiques de Tokyo. Les autres défaites sont survenues contre les États-Unis, le Brésil et le Mexique.