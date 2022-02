Trois jours après leur défaite de 1-0 subi aux dépens de Santos Laguna, à Torreón, les joueurs du CF Montréal sont conscients qu’ils devront faire mieux — et ce, pendant 90 minutes — pour obtenir leur laissez-passer pour les quarts de finale de la Ligue des champions de la Concacaf.

Justin Vézina La Presse Canadienne

« Malgré une bonne performance, je crois que je peux tout améliorer par rapport à mon jeu. J’aimerais surtout avoir l’initiative dès le début de la rencontre », a lancé, sans ambages, le jeune Rida Zouhir, vendredi, en visioconférence.

La lecture des évènements faite par son coéquipier Kamal Miller a différé légèrement : « J’ai éprouvé des difficultés et des frustrations tout au long de la rencontre, mais particulièrement en deuxième demie ».

Ce qui n’a pas empêché Miller de se dire « optimiste » concernant le deuxième match de la série aller-retour qui sera disputé le 22 février, au Stade olympique, à Montréal.

« On peut définitivement exploiter leurs lacunes défensives. On aurait pu marquer plusieurs buts là-bas si ce n’était pas de quelques erreurs en construction de jeu, a-t-il analysé. Nous avons encore du temps pour trouver nos automatismes afin de nous assurer d’être opportunistes lors du match à la maison.

« Nous nous sommes nous-même mis en mauvaise posture à quelques reprises [dans le match] et nous n’avons pas toujours respecté notre identité de bien construire nos séquences. Cependant nous avons regardé les vidéos et les correctifs seront apportés. »

De l’opportunisme, c’est bien ce dont le CF Montréal a crû bénéficier lors de la sixième minute de jeu alors que Romell Quioto a trouvé le fond du filet depuis la surface de réparation. L’arbitre a cependant infirmé la décision après avoir consulté l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR).

En cas de bris d’égalité au cumul après les 90 minutes jouées à Montréal, la règle du plus grand nombre de buts marqué à l’extérieur, toujours active en CONCACAF, départagera les équipes. Si aucun gagnant ne peut être couronné, les deux clubs iront aux tirs au but.

« On ne pense pas à ce but [refusé], c’est terminé, c’est derrière nous. On veut s’assurer de marquer le premier but à domicile afin de mettre la pression sur le Santos Laguna et d’embarquer la foule. »

En plus du 12e homme, les troupes de Wilfried Nancy pourront compter sur un avantage particulier lors du match retour.

Familier avec la pelouse du Stade olympique, Zouhir ne s’est pas défilé sur sa qualité : « La surface ce n’est pas la meilleure que j’ai connue. Nous devons composer avec ce facteur et allons le faire. »

Zouhir, qui n’a que 16 minutes au compteur en MLS, a su quelques jours avant le match qu’il allait être titularisé. Même si l’absence de Rudy Camacho et Alistair Johnston a été des facteurs qui lui ont permis de se retrouver dans le XI partant, il dit savourer l’expérience.

« Je m’entraîne très fort et j’ai saisi ma chance. Je ne me prends pas trop la tête avec les calculs et avec qui pourrait et ne pourrait pas être là », a confié Zouhir à propos de son inclusion dans la formation de départ.

Pour l’instant, la présence de Johnston et celle de Samuel Piette, tous deux tenu à l’écart en raison de la COVID, est incertaine pour le match de mardi. Camacho, qui s’est joint à l’équipe tard lors du camp d’entraînement, prend actuellement les bouchées doubles pour trouver sa forme de match.

« Rudy travaille très fort et participe à tous les entraînements, mais la décision finale reviendra au coach et peu importe qui il choisira, on s’attend à obtenir un blanchissage », a laissé tomber Miller.

Plus tard dans la journée, le CF Montréal a confirmé avoir mis le grappin sur le vétéran attaquant de pointe Kei Kamara pour la saison 2022, avec une année d’option en 2023.

Le Sierraléonais de 37 ans a inscrit 130 buts en 359 matchs de saisons au long de sa carrière de 15 années en MLS.

L’attaquant de six pieds trois pouces a passé la dernière saison en Europe avec le club finlandais HIFK, où il a inscrit cinq buts en 14 matchs, tous comme titulaire.

Il a récemment participé à la Coupe d’Afrique des nations 2022, en prenant part aux trois matchs de la phase de groupe pour son pays contre l’Algérie, la Côte d’Ivoire et la Guinée équatoriale.