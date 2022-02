Il n’est peut-être plus dans la fleur de l’âge, mais son talent de marqueur devrait bien servir au CF Montréal en 2022. L’attaquant Kei Kamara s’est entendu sur les termes d’un contrat d’un an avec le club, avec une année d’option pour 2023.

Jean-François Téotonio La Presse

La finition devant le filet était le maillon faible de l’équipe dirigée par Wilfried Nancy. L’international sierraléonais, fort de ses 130 buts en MLS, devrait aider à remédier à ce problème. Et épauler Romell Quioto ce faisant.

« C’est une bonne prise, a jugé l’ancien capitaine du club Patrice Bernier, rejoint au bout du fil. C’est un gars qui vient de finir la Coupe d’Afrique. Ce n’est pas un gars qui ne jouait pas dernièrement. »

« C’est sûr qu’il a pris de l’âge, ajoute l’ancien numéro 8 de l’Impact. Mais tout le monde le sait à Montréal, c’est un joueur qui a fait mal à Montréal. Et maintenant il est là. […] Il a une belle conviction, une belle mentalité, beaucoup de charisme. Et surtout, il a toujours voulu jouer ici. Comme on dit en anglais, better late than never. »

Kamara, âgé de 37 ans, a été repêché au premier tour par le Crew de Columbus en 2006. Ce vétéran de 15 saisons en MLS y a marqué 130 buts et en est le cinquième plus grand buteur de l’histoire. Il a aussi roulé sa bosse à San Jose, à Houston, à Kansas City, en Nouvelle-Angleterre, à Vancouver, au Colorado et au Minnesota. Sur la scène internationale, le joueur a disputé 39 matchs avec l’équipe nationale du Sierra Leone et a récemment participé à la Coupe d’Afrique des nations de 2022.

Par voie de communiqué, le directeur sportif Olivier Renard a noté « l’absence de plusieurs joueurs au profil offensif en raison de blessures ou de maladies » au sein du club. Il a notamment fait référence à celle d’Ivy Brisma, nouvellement repêché, « qui avait connu un bon camp d’entraînement ».

« Nous devions agir et renforcer l’effectif, ajoute Renard. Kei est un joueur avec beaucoup d’expérience en MLS dont les aptitudes offensives nous aideront autant sur le terrain qu’avec notre jeune groupe de joueurs. »

Un joueur « avec du folklore »

Dominic Oduro est « le meilleur ami » de Kei Kamara. Rejoint par messages vocaux, l’ancien ailier de l’Impact se dit « très content » de le voir atterrir à Montréal.

« J’aurais voulu qu’il joue à Montréal quand j’y étais ! », lance-t-il. Oduro a joué dans la métropole de 2015 à 2018.

« Je sais qu’il va marquer des buts, commente l’attaquant. J’ai hâte de regarder les matchs et de le voir faire du stade un endroit effervescent. »

Wandrille Lefèvre, défenseur de l’Impact jusqu’en 2017, a dû se mesurer à Kamara pendant ses années à Montréal. Ce qu’il retient du Sierraléonais, c’est son « athlétisme ».

« C’est un joueur réputé pour sa capacité athlétique, pour prendre de l’espace et pour sa détente dans la surface de réparation, note-t-il. Ensuite, c’est un joueur qui est assez généreux dans l’effort. […] Il a le sens du but. »

Nos trois interlocteurs soulèvent son talent sur coups de pied arrêtés.

« Il va être là pour son jeu de tête, soit sur corner, sur coup franc ou sur les centres dans le jeu, estime Lefèvre. Son jeu de tête, sa capacité à faire de bons déplacements dans la surface et à venir mettre à profit son physique pour ce type de ballon-là, ça va être majeur pour le club de Montréal. »

« Il est excellent dans les airs, relève Oduro. C’est un joueur fort qui peut bien tenir le ballon. »

Il en rajoute. « Il va amener de l’enthousiasme dans le vestiaire. […] Il va amener sa joie de vivre, de beaux buts et de belles célébrations. »

Bernier ne sait toutefois pas si Kamara pourra « performer comme il l’a fait dans le passé ».

« Mais clairement, ça va aider Wilfried Nancy à avoir un outil, une carte à jouer, peu importe si c’est comme partant ou sur le banc. »

On le mentionnait plus tôt, l’histoire d’amour entre Kei Kamara et Montréal ne date pas d’hier.

« Je peux vous dire que j’ai essayé de le faire venir ici quelques fois », nous révèle Patrice Bernier, à propos de son « ami ».

Pour Wandrille Lefèvre, « Kei Kamara et l’organisation montréalaise, c’est un mariage qui était dû depuis un certain temps ».

« C’est un bon gars, c’est un joueur avec du folklore, charismatique, attachant. […] C’est un très bon ami de Dominic Oduro. C’est un peu le même genre de personnalité. Attachant, souriant, généreux dans l’effort et en dehors du terrain et pour la communauté. Je pense qu’il va très bien s’encrer dans la dynamique culturelle au Québec et dans celle du club. »

« J’espère qu’il va apprendre le français par contre ! », lance Dominic Oduro à la toute fin de son dernier message vocal.