(Middlesbrough) Une élégante frappe de Janine Beckie en deuxième demie a permis au Canada de soutirer un match nul à l’Angleterre, jeudi, à la Coupe Arnold Clark.

La Presse Canadienne

Ce premier match de l’année des championnes olympiques en titre a démarré de manière un peu chancelante alors que l’Angleterre, classée huitième, a complètement dominé. Heureusement, il y avait une deuxième demie et le Canada, classé sixième, a bien réagi.

L’entraîneuse-chef Bev Priestman a d’ailleurs dit s’attendre à un meilleur début de match de ses joueuses.

« En première demie, nous n’étions pas nous-mêmes, a analysé Priestman. En deuxième demie, on a fait quelques ajustements, mais on a aussi joué avec la mentalité de jouer vers l’avant et de prendre davantage de risques. Je crois que c’était un bien meilleur portrait de notre équipe. »

« Mais comprenez-moi bien, c’était un match difficile, une opposition coriace, un groupe en plein cœur de sa saison et je pense que ça paraissait à certains moments », a-t-elle ajouté.

Millie Bright a donné l’avance à l’Angleterre à la 22e minute. Sur un coup de pied de coin, les Anglaises ont envoyé le ballon au filet et la gardienne canadienne Kailen Sheridan a tenté de le repousser. Toutefois, la circulation était lourde devant le but et le ballon s’est retrouvé directement sur Bright et la défenseuse de Chelsea en a profité. Sa volée du pied droit a dévié sur l’attaquante canadienne Jordyn Huitema avant de trouver le fond du filet.

L’avance aurait pu être plus imposante sans le brio en défense de Kadeisha Buchanan, qui a abattu un travail colossal pour le Canada en multipliant les interventions d’urgence.

Finalement, le Canada est parvenu à créer l’égalité à la 55e minute quand Ashley Lawrence a intercepté une passe avant d’effectuer une montée vers le filet adverse. Sa tentative de passe a ensuite dévié sur une joueuse en défensive avant de voir le ballon bondir vers Huitema, qui l’a refilé à Beckie. L’attaquante de Manchester City a contrôlé le ballon, s’est immobilisée tout juste à l’extérieur de la zone de réparation et a décoché une frappe arquée du pied gauche. Le ballon est alors allé se loger dans le coin supérieur gauche du filet.

Il s’agissait du 34e but en carrière de Beckie dans l’uniforme canadien, ce qui lui permet de rejoindre Kara Lang au quatrième rang.

Après la rencontre, l’entraîneuse-chef de l’Angleterre Sarina Wiegman n’avait que de bons mots pour la formation canadienne qu’elle a qualifiée d’« équipe du plus haut niveau ».

« Elles ont joué à la hauteur de leur réputation, a-t-elle déclaré. Elles sont championnes olympiques et je crois qu’elles forment une très bonne équipe. Elles sont très rapides, alors elles sont dangereuses en transition. C’est ce qu’on a vu, c’est ce qui est arrivé sur leur but. Elles ont tout simplement filé. »

« Mais c’est aussi une équipe bien structurée. Aujourd’hui, elles ont aussi démontré qu’elles peuvent adapter leur structure, ce qui nous a donné un peu de mal », a ajouté Wiegman.

Plus tôt, lors du premier match du programme double de la journée au Riverside Stadium, l’Allemagne classée troisième affrontait l’Espagne classée neuvième. Là encore, les deux formations ont fait match nul 1-1 grâce à un but in extremis à la 87e minute signé Lea Schueller. Dans le camp espagnol, la joueuse de l’année de la FIFA et récipiendaire du Ballon d’Or Alexia Putellas avait ouvert la marque à la 46e minute en profitant d’une erreur de la défensive allemande.

Avant de faire match nul jeudi, l’Espagne avait remporté ses 16 dernières parties, dominant ses adversaires 96-0 au cours de la séquence.

Le Canada affrontera l’Allemagne dimanche au stade Carrow Road, à Norwich, avant de se frotter à l’Espagne mercredi prochain au stade Molineux, à Wolverhampton.

En l’absence de la légende Christine Sinclair, c’est la jeune Jessie Flemming, 23 ans, qui portait le brassard de capitaine pour la première fois de sa carrière chez les seniors. Sinclair est demeurée au pays en raison du décès récent de sa mère. En mémoire de Mme Sandi Sinclair, les joueuses canadiennes ont porté des brassards noirs.

Fleming était l’une des six partantes du match de jeudi qui faisaient aussi partie de l’alignement de départ de la finale des Jeux de Tokyo. Trois autres partantes de la finale olympique étaient sur le banc jeudi. L’alignement était constitué d’un mélange de jeunes et de joueuses d’expérience.

Les Canadiennes se préparent en vue de la Gold cup, le championnat de la CONCACAF, qui est prévue en juillet à Monterrey, au Mexique. Ce tournoi sert à identifier les équipes qui représenteront la zone d’Amérique du Nord, d’Amérique Centrale et des Caraïbes à la Coupe du monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande ainsi qu’aux Jeux olympiques de Paris en 2024.

De son côté, l’Angleterre se prépare à accueillir l’Euro en juillet. Elle est aussi au cœur du processus de qualification en vue du Mondial.