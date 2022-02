L’entraîneur-chef du CF Montréal, Wilfried Nancy, n’a pas une philosophie attentiste à l’approche du premier match officiel des siens cette année demain soir au Mexique, contre Santos Laguna.

Jean-François Tremblay La Presse Canadienne

Ce sera le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF.

« Il y aura une période de temps où on va souffrir et c’est normal, a dit Nancy en vidéoconférence, lundi. Mais on joue notre soccer et dès qu’il y a possibilité de se lancer en attaque, on le fait.

« Le rapport de force et le “momentum” peuvent changer, mais on ne commence pas un match en disant “on attend l’adversaire”, jamais.

« Nous avons de bonnes bases. L’objectif est d’être plus efficaces que l’an dernier. »

Le match sera présenté à 22 h au Estadio Corona à Torreon, au Mexique.

« Le Santos Laguna est une bonne équipe, très agressive, a ajouté Nancy.

« Nous allons devoir être solides en défense et attaquer selon ce qu’on veut déployer. Ce sera un défi intéressant. »

L’attaquant Romell Quioto a bien hâte de voir où en est le CF au niveau physique, mais aussi tactique.

« Nous avons bien progressé dans les matchs préparatoires, a dit celui qui a mené les siens avec huit buts, la saison dernière. Il y a toujours de la pression, mais il faut voir ça comme quelque chose de positif. »

Le milieu de terrain Djordje Mihailovic estime qu’il faudra se présenter au match dans une forme digne de la mi-saison.

« Il faudra égaler leur intensité ou même la dépasser, a dit l’auteur de quatre filets en 2021. Le plus tôt nous installerons notre rythme, le mieux ce sera à long terme. »

Le défenseur Alistair Johnston reste non disponible, en lien au protocole concernant la COVID-19.

Nancy a mentionné que le CF n’est arrivé au Mexique qu’en soirée dimanche, à partir de la Floride.

En lien aux joueurs à l’écart et au voyagement, l’entraîneur a dit qu’il faut se concentrer sur ce que le club peut contrôler, soit le jeu sur le terrain.

« Il faut aussi trouver l’équilibre entre la rotation des joueurs et le repos (en tenant aussi compte du calendrier de la MLS). »

Le match retour aura lieu le 22 février, au Stade olympique.

« On a hâte d’être poussés par notre public », a dit Nancy.

En MLS, le CF débutera la campagne le 27 février en Floride, contre Orlando City.