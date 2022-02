(Londres) Le Royaume-Uni et l’Irlande ne se porteront pas candidats à l’organisation de la Coupe du monde 2030 de football et se concentreront sur une campagne commune pour accueillir l’Euro-2028, ont annoncé lundi leurs fédérations respectives.

Agence France-Presse

Les fédérations d’Angleterre, d’Irlande du Nord, d’Écosse, du pays de Galles et d’Irlande ont conclu que le championnat d’Europe représentait une meilleure option que la Coupe du monde, après avoir mené une étude de faisabilité financée par le gouvernement britannique.

« Tout compte fait, les cinq fédérations ont décidé de se concentrer uniquement sur une candidature officielle à l’organisation de l’Euro-2028 et ont décidé de ne pas se porter candidates à la Coupe du monde 2030 », ont-elles déclaré dans un communiqué. « L’organisation d’un Euro offre un retour sur investissement similaire, le tournoi européen ayant un coût d’organisation bien inférieur et les bénéfices pouvant être réalisés plus tôt. »

La candidature à la Coupe du monde 2030 avait suscité des critiques au Royaume-Uni, après l’échec des tentatives en solo de l’Angleterre pour organiser les éditions de 2006 et 2018.

L’Angleterre avait organisé l’Euro-1996 sur son sol et les villes de Glasgow, Londres et Dublin ont chacune accueilli des matchs de l’édition 2020, organisée à travers l’Europe et reprogrammée en 2021 en raison de la pandémie de COVID-19, avec notamment les demi-finales et la finale à Wembley.

Les débordements de supporters survenus lors de cette finale Italie-Angleterre le 11 juillet ne semblent pas avoir dissuadé l’UEFA d’organiser de grands évènements sur le site londonien : le match inaugural de la « Finalissima » entre les champions d’Europe italiens et les champions d’Amérique du Sud argentins y a été programmé en juin.

Les candidats à l’organisation de l’Euro-2028 doivent confirmer leur intérêt avant le 23 mars, les candidatures devant être annoncées le 5 avril.

Le ou les pays hôtes du tournoi doivent ensuite être désignés en septembre 2023 par l’UEFA.

Le processus lancé par l’instance européenne, vent debout contre le projet d’organisation du Mondial de football tous les deux ans, ne tient donc pas compte d’une éventuelle refonte du calendrier international après 2024 et part du principe que l’été 2028 ne sera pas occupé par la Coupe du monde, alors que la FIFA envisage de faire passer son Mondial à un rythme biennal à cette échéance.