PHOTO ANDREAS SCHAAD, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Alors que le niveau de jeu s’améliore à vue d’œil en MLS, les clubs prestigieux d’outre-mer n’hésitent plus à mettre le grappin sur les jeunes vedettes du circuit.

Anne M. Peterson Associated Press

Les partisans peuvent être déçus, mais c’est une bonne nouvelle pour le championnat.

Les transferts peuvent rapporter gros financièrement, ce qui peut permettre de former plus de joueurs et d’en acquérir de nouveaux.

La fenêtre internationale de transferts s’est ouverte au Nouvel An et s’est fermée lundi pour la plupart des ligues européennes.

Cette fenêtre a été la plus lucrative de l’histoire du circuit Garber.

Parmi les joueurs qui ont changé d’adresse, le phénomène américain, Ricardo Pepi, a quitté le FC Dallas pour le club d’Augsbourg en Bundesliga pour 20 millions. Daryl Dike, du Orlando City SC, a pris le chemin de West Bromwich Albion pour une somme avoisinant 9,5 millions.

Le club de première division allemande Wolfsburg a dû débourser 7,35 millions pour l’ailier du D. C. United, Kevin Paredes, tandis que le gardien du Revolution de La Nouvelle-Angleterre, Matt Turner, rejoindra le prestigieux club anglais Arsenal cet été. Le montant du transfert n’a pas été dévoilé.

À la date limite de la fenêtre des transferts, la Bundesliga a continué de piger dans la cour de la MLS lorsque Arminia Bielefeld a acquis le joueur d’Atlanta FC George Bello. Plus tard dans la journée, Arsenal a poursuivi ses emplettes en obtenant Auston Trusty, des Rapids du Colorado.

La contribution de la MLS au marché international a pris du galon dans les dernières années compte tenu des succès des académies à fournir de bons joueurs à leur club respectif. Des scénarios comme celui de Pepi et de Dike ne sont plus des anomalies ; d’ailleurs, de nombreux espoirs attendent leur tour pour un transfert.

L’embauche du Canadien Alphonso Davies par le Bayern Munich en 2018 a changé la réputation de la MLS sur la scène internationale.