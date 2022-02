PHOTO MARK HUMPHREY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Montréal) Le défenseur Zachary Brault-Guillard a été sélectionné par l’équipe nationale canadienne en vue de son dernier match de qualification pour la Coupe du monde au Qatar en 2022, a annoncé le CF Montréal par voie de communiqué mardi matin.

La Presse Canadienne

Brault-Guillard rejoindra ses coéquipiers en Amérique centrale en vue du match de mercredi soir contre le Salvador à l’Estadio Cuscatlan, à San Salvador.

Le Canada vient de signer deux victoires consécutives contre le Honduras (2-0), à San Pedro Sula, ainsi que les États-Unis (2-0), à Hamilton.

Les Canadiens sont toujours invaincus et trônent en tête du groupe de la Concacaf avec une fiche de six victoires et deux matchs nuls.

Brault-Guillard, qui est âgé de 23 ans, a disputé cinq matchs avec l’équipe nationale canadienne. Il a marqué son premier but avec l’équipe senior le 2 juin dernier, dans un gain de 7-0 contre Aruba en match de qualification pour la Coupe du monde.

Par ailleurs, le CF Montréal a annoncé avoir offert un essai au gardien de but canadien Matthew Nogueira.