Lyon se renforce avec le prêt de Ndombélé et l’achat de Faivre

(Lyon) En échec à Tottenham, l’international français Tanguy Ndombélé a été prêté pour six mois à Lyon, son ancien club, qui a frappé fort lundi au dernier jour du mercato en recrutant aussi le milieu offensif Romain Faivre (Brest) pour au moins 15 millions d’euros (21,4 millions $).

Agence France-Presse

Après le départ dimanche du Brésilien Bruno Guimaraes à Newcastle contre un chèque de 50 millions d’euros (bonus compris), l’OL s’est aussitôt renforcé dans l’entrejeu avec le prêt payant de Ndombélé, qui ambitionne de disputer le Mondial-2022 (21 novembre-18 décembre) avec les Bleus et la signature jusqu’en 2026 de Faivre, international Espoirs qui rêve de voir plus haut.

Francilien de naissance, Ndombélé (25 ans) a longtemps été annoncé du côté du Paris SG, mais c’est finalement l’OL qui a raflé la mise au dernier jour du marché hivernal.

Prêté pour une durée de six mois, jusqu’au 30 juin 2022, une opération payante pour l’OL (1,42 million d’euros) et assortie d’une option d’achat, Ndombélé doit remplacer numériquement Guimaraes au poste de milieu relayeur du club lyonnais, où il avait éclos (2017-2019) avant de rejoindre les Spurs.

Ses deux saisons à l’OL avaient été celles de l’éclosion avec plusieurs prestations majuscules en Ligue 1 qui lui avaient ouvert les portes de la Premier League et de l’équipe de France.

Mais son passage à Londres reste très largement en deçà des espérances initiales : Ndombélé a connu deux années et demie tumultueuses, sans jamais s’imposer malgré un statut, trompeur, de titulaire la saison passée. Mais son contrat court toujours jusqu’en 2025…

Ndombélé : objectif Mondial

PHOTO DAVID KLEIN, ARCHIVES REUTERS Tanguy Ndombélé

Le même manque de régularité a été pointé du doigt par le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps, qui lui a préféré Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni ou Jordan Veretout lors des derniers rassemblements.

« DD » a déclaré en mars qu’il voulait voir du joueur (7 sélections) « des performances qui se rapprochent de celles réalisées avec Lyon ». À dix mois du Mondial au Qatar, l’occasion de récupérer du temps de jeu et de séduire à nouveau le sélectionneur se présentent.

L’OL, de son côté, espère voir la meilleure face de ce joueur irrégulier pour remonter au classement en L1 (11e), espérer une qualification pour la prochaine Ligue des champions et aller loin en Ligue Europa.

Et les dirigeants lyonnais comptent aussi pour cela sur Romain Faivre, l’une des valeurs montantes du foot français cette saison, qui pointe à 8 buts (dont 5 pénalités) et 6 passes décisives entre L1 et Coupe de France.

Formé à Tours avant de gagner Monaco en 2017, Romain Faivre n’a fait que quelques apparitions en Ligue 1 sur le Rocher et végétait en équipe réserve monégasque avant d’éclore à partir de l’été 2020 à Brest, qui l’avait recruté pour 400 000 euros seulement.

Dans la foulée, il a connu ses premières sélections en équipe de France Espoirs à l’automne 2020, avec deux buts lors de ses trois premiers matchs, au point de rêver tout haut d’un départ à l’AC Milan… qui ne s’est pas concrétisé.

Son départ, la plus belle vente de l’histoire de Brest depuis le départ d’Ibrahima Diallo (vendu 15 millions d’euros à Southampton en octobre 2020), devrait permettre de soulager les finances du club breton, durement touchées par le fiasco des droits télé et la crise sanitaire.