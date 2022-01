Après avoir été limité à 14 matchs en 2021 et aucun après le milieu du mois d’août, l’attaquant Mason Toye pourrait rater le début de la saison du CF Montréal en raison d’une blessure aux adducteurs survenue au cours des derniers jours.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

C’est ce qui est ressorti de propos de l’entraîneur-chef Wilfried Nancy à la suite du verdict nul de 2-2 de son équipe face au New York City FC lors du premier de quatre matchs préparatoires de la troupe montréalaise en vue de la saison 2022, samedi après-midi à Orlando, en Floride.

Invité à présenter une mise à jour au sujet de Toye en visioconférence samedi après-midi, Nancy a livré de façon hésitante des informations plus ou moins précises.

En bref, le portrait n’est pas clair.

« J’ai envie de dire qu’il y a quand même des bonnes nouvelles. […] Est-ce qu’il va y avoir opération ou pas ? On ne se dirige pas vers ça, mais on se dirige vers quelque chose de différent et le joueur est confiant avec ça. En termes du délai d’absence, pour l’instant, encore une fois c’est encore tôt, c’est sûr que sur les prochaines quatre à six semaines, il ne sera pas là », a d’abord mentionné Nancy.

Un peu plus tard, l’entraîneur-chef du CF Montréal a fait remarquer qu’il y a des décisions à prendre, que la situation pourrait évoluer et que l’organisation souhaite être un peu plus précise au sujet de Toye la semaine prochaine.

En 2021, Toye, un Américain de 23 ans, a inscrit sept buts, un de moins que Romell Quioto, le meneur dans l’équipe, qui a cependant joué cinq rencontres de plus.

Une blessure à l’épaule dans une rencontre jouée le 14 août contre les Red Bulls de New York au stade Saputo l’a gardé à l’écart du jeu pendant le reste de la saison.

Si Toye devait être absent du jeu pendant quatre semaines, son absence aux deux matchs de la Ligue des champions de la Concacaf contre la formation mexicaine du Santos Laguna, les 15 et 22 février, deviendrait pratiquement certaine.

En MLS, le CF Montréal entamera sa saison le dimanche 27 février face au Orlando City SC, en Floride.

Lors de sa visioconférence, Nancy a aussi parlé de la blessure qu’a subie Samuel Piette lors du match du tournoi de qualification de la Concacaf, jeudi dernier au Honduras.

« J’ai envie de dire que c’est moins grave qu’à l’image. […] J’ai envie de dire aussi qu’heureusement qu’il ne jouait pas sur un’turf », parce que ç’aurait pu rester bloqué. Donc, c’est moins grave que prévu, mais il a mal », a d’abord mentionné Nancy.

« Maintenant, ils font du bon travail avec l’équipe nationale, donc ça suit son cours, en espérant qu’il puisse continuer à jouer pour l’équipe et rester avec eux. C’est vraiment du “day to day”. »

En ce qui a trait au match préparatoire de samedi, le CF Montréal a effacé un déficit de deux buts grâce à des filets de Joaquin Torres et de Sunusi Ibrahim en deuxième demie.

« Il y a eu de belles choses et des éléments à améliorer. J’ai aimé que les joueurs ne lâchent pas ce qui nous a permis de marquer le but égalisateur dans les dernières minutes du match », a analysé Nancy.

« Nous étions en difficulté en jouant contre le vent en première mi-temps, mais on a su trouver des solutions en deuxième mi-temps. Collectivement nous étions dans la lignée des dernières séances d’entraînement. Je voulais mélanger l’équipe aujourd’hui avec des joueurs plus expérimentés et des joueurs plus jeunes, tout en trouvant des associations de joueurs. L’idée c’était d’avoir une équipe équilibrée au niveau des profils des joueurs et du temps de jeu », a-t-il aussi précisé.

Le CF Montréal effectuera sa prochaine sortie le 4 février contre l’Inter Miami CF.