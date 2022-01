(Montréal) L’année qui s’amorce ne pourra pas être plus difficile et éprouvante pour Bjorn Johnsen que celle qui vient à peine de se terminer. Et ce n’est pas seulement à cause des ennuis qu’il a connus sur le terrain, offensivement, à sa première saison dans l’uniforme du CF Montréal. Dans le contexte, en fait, ses statistiques en 2021 sont sans doute devenues très secondaires.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

À sa première présence devant les médias montréalais depuis on ne sait plus combien de temps, mercredi après-midi, Johnsen a passé la presque totalité des quelque 14 minutes de sa visioconférence à relater le combat que lui et des membres de sa famille ont livré à la COVID-19 autour de la période des Fêtes.

Johnsen a notamment raconté qu’il avait contracté le virus le 20 décembre, et que son épouse, son fils, son père et ses deux frères avaient également obtenu des résultats positifs.

Dans le cas spécifique de l’attaquant du CF Montréal, le virus a frappé avec assez de force pour le clouer au lit pendant trois ou quatre jours, a-t-il relaté, et le contraindre ensuite à marcher en se tenant à une rampe.

Au fil de la visioconférence, Johnsen a aussi précisé qu’il a été bien traité par le personnel médical de l’équipe.

Acquis le 3 février 2021 du Ulsan Hyundai, une équipe de première division de Corée du Sud, Johnsen a participé à 26 parties avec le CF Montréal en MLS, dont 10 dans un rôle de titulaire. Il a complété la saison avec deux buts, marqués lors du même match, le 12 mai contre l’Inter Miami CF.

Lors de son embauche, le CF Montréal lui a accordé un contrat de deux ans, avec une année d’option.