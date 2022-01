(La Haye) Le Danois Christian Eriksen, victime d’un malaise cardiaque en plein match à l’Euro en juin et porteur depuis d’un stimulateur, s’entraîne avec la réserve de l’Ajax Amsterdam le temps de trouver un club, a annoncé mardi l’Ajax.

Agence France-Presse

« L’international danois maintient son niveau de forme jusqu’à ce qu’il trouve un autre club », a déclaré dans un communiqué l’Ajax, où Eriksen a évolué entre 2010 et 2013.

Le club néerlandais n’a rien dit sur un éventuel nouveau contrat et un retour du joueur dans l’équipe première.

« Je suis très heureux d’être ici. À l’Ajax, je connais les gens, j’ai l’impression de rentrer à la maison parce que j’ai été ici pendant si longtemps », s’est réjoui le joueur, cité dans le communiqué.

« Je veux revenir à mon plus haut niveau le plus tôt possible pour que lorsque j’aurai trouvé un accord avec un club, je puisse y prendre ma place le plus tôt possible », a-t-il ajouté.

Eriksen s’est déjà entraîné une fois avec Jong Ajax — qui évolue en deuxième division — la semaine dernière, a rapporté l’agence de presse néerlandaise ANP.

Selon l’ANP, le club anglais de Premier League Brentford serait intéressé par le joueur, qui a exprimé début janvier le souhait de disputer le Mondial-2022.

Eriksen a rompu en décembre son contrat avec l’Inter Milan, les autorités en Italie interdisant à tout joueur professionnel portant un stimulateur cardiaque d’exercer son métier dans ce pays.

Le 12 juin dernier à Copenhague, l’ancien joueur de Tottenham s’était effondré en plein match contre la Finlande, en ouverture de l’Euro. Une équipe médicale avait dû procéder à un massage cardiaque sur le terrain afin de le ranimer.

Hospitalisé, le joueur s’était vu poser un stimulateur afin de réguler son rythme cardiaque.

Eriksen a repris l’entraînement début décembre, profitant des infrastructures du club danois d’Odense.