Le coup du foulard de Lamela élu plus beau but de 2021

(Paris) L’Argentin Erik Lamela a reçu le prix « Puskas » du plus beau but de l’année 2021 lors de la cérémonie FIFA « The Best », lundi, pour son coup du foulard inscrit avec Tottenham contre Arsenal la saison dernière en Premier League.

Agence France-Presse

L’actuel ailier du Séville FC succède à son ancien partenaire à Tottenham, le Sud-Coréen Son Heung-min. Il devance l’Iranien Mehdi Taremi (FC Porto) et le Tchèque Patrik Schik (Bayer Leverkusen), auteur d’un lob lointain marquant au premier tour de l’Euro contre l’Écosse l’été dernier.

Le Championnat d’Europe a été marqué par le malaise cardiaque du Danois Christian Eriksen en plein match. Le staff médical et les joueurs de l’équipe scandinave, qui l’ont secouru sur le terrain et permis de le sauver, ont reçu le prix du fair-play lundi.

Le titre de meilleur gardien 2021 a été attribué au Sénégalais Edouard Mendy, vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea. Il devance l’Italien Gianluigi Donnarumma (Paris SG, ex-AC Milan) qui a gagné l’Euro avec l’Italie, et l’Allemand du Bayern Manuel Neuer, précédent tenant du titre.

Chez les femmes, la successeuse de Sarah Bouhaddi s’appelle Christiane Endler, sa désormais concurrente dans la cage de l’Olympique lyonnais. La capitaine du Chili, brillante la saison dernière avec le PSG, devance la championne olympique canadienne Stephanie Labbé, désormais au PSG, ainsi que l’Allemande Ann-Katrin Berger (Chelsea).

Chelsea peut se consoler avec le titre de meilleur entraîneur, à la fois chez les hommes (Thomas Tuchel) et chez les femmes (Emma Hayes)

L’Allemand Thomas Tuchel était en concurrence avec l’Espagnol Pep Guardiola (Manchester City), qu’il a battu en finale de la Ligue des champions 2021, et avec l’Italien Roberto Mancini, champion d’Europe avec la Nazionale.

L’Anglaise Emma Hayes s’est imposée notamment devant l’Espagnol Lluis Cortés, qui l’a pourtant lourdement battue 4-0 en finale de la dernière Ligue des champions avec le FC Barcelone.