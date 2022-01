PHOTO IAN MACNICOL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Montréal) L’ancien capitaine de l’équipe canadienne masculine de soccer, Scott Arfield, a annoncé sa retraite de l’équipe nationale, dimanche soir sur son compte Instagram.

La Presse Canadienne

Le milieu de terrain de 33 ans a porté l’uniforme de l’unifolié à 19 reprises et a marqué deux buts.

« C’est avec le cœur gros que le temps est venu pour moi de prendre ma retraite de l’équipe nationale, a-t-il déclaré sur Instagram. J’ai aimé chaque minute passée sur le terrain à représenter le Canada. Je suis extrêmement fier des opportunités et des expériences qui m’ont été rendues possibles autant sur le terrain qu’à l’extérieur. »

Arfield n’a pas spécifié pourquoi il quittait l’équipe canadienne. Il n’a cependant pas joué pour le Canada depuis novembre 2019, se concentrant sur sa santé, sa famille et sa carrière en club.

Sur la scène internationale, il a notamment participé à deux éditions de la Gold Cup.

D’origine écossaise, Arfield a été nommé capitaine de la sélection canadienne en 2018 par l’entraîneur-chef John Herdman. Il a remplacé Atiba Hutchinson lorsque ce dernier a mis l’accent sur sa carrière avec le club Besiktas en Turquie.

« Sa passion pour le jeu a été contagieuse et il a permis d’établir de bonnes balises pour notre équipe, a analysé Herdman. Il a mené cette équipe au succès qu’elle obtient dans ce cycle de qualification pour la Coupe du monde de la FIFA. »

La sélection canadienne reprendra du service le 27 janvier, au Honduras.

Le Canada recevra les États-Unis à Hamilton le 30 janvier.

L’unifolié trône au sommet du tournoi de qualification de la CONCACAF en vue de la Coupe du monde avec un point de plus que les États-Unis et deux de plus que le Mexique.

Du côté professionnel, Arfield a remporté le championnat écossais avec les Rangers de Glasgow en 2020-21 et la seconde division du championnat anglais avec Burnley FC en 2015-16. Il a également passé trois saisons en Premier League (première division anglaise).