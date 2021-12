PHOTO LUCA BRUNO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Milan) L’Inter Milan, champion de la Serie A, a vu ses bureaux perquisitionnés par la police des finances, mardi, dans le cadre de l’enquête en cours portant sur de fraudes comptables.

Associated Press

Les autorités ont perquisitionné les bureaux de la Juventus de Turin le mois dernier pour recueillir des informations sur les transferts de joueurs et les relations avec les agents entre 2019 et cette année. L’Inter a déclaré que les documents qui lui avaient été demandés étaient liés à la vente de joueurs au cours des saisons 2017-18 et 2018-19.

« La demande a été faite par le bureau du procureur général de Milan pour vérifier que les plus-values concernées ont été correctement enregistrées dans les comptes, a indiqué l’Inter dans un communiqué. Les états financiers du club ont été établis dans le respect des principes comptables les plus rigoureux. »

« Aucun employé de l’Inter ne fait l’objet d’une enquête, a ajouté le club. Aucune accusation n’a été portée, tel que l’indique le communiqué publié par le ministère public, il s’agit d’enquêtes préliminaires. »

L’enquête se concentre sur des évaluations surévaluées qui permettent aux joueurs de passer d’un club à un autre pour officiellement plus que leur réelle valeur. Ces surévaluations constituent une forme de fraude comptable.

D’autres clubs en Italie et en Europe auraient fait l’objet d’enquêtes en raison de transferts similaires.