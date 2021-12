(Londres) Le calendrier de la Premier League de soccer de la Grande-Bretagne a été chambardé après que des éclosions de cas du coronavirus au sein d’équipes eurent forcé le report de cinq matchs prévus ce week-end.

Steve Douglas Associated Press

Au cours de la dernière semaine, neuf matchs ont maintenant été reportés.

Les responsables de la ligue ont manifesté leur intention de « continuer avec le calendrier proposé, où c’est sécuritairement possible ». Certains gérants de clubs ont cependant demandé une brève suspension des activités.

En plus du duel entre Manchester United et Brighton, prévu samedi et déjà reporté, les dirigeants de la ligue ont annoncé que trois autres rencontres devant avoir lieu samedi et une autre dimanche devront être jouées à une autre date.

À l’heure actuelle, seulement cinq parties sont au calendrier en fin de semaine.

Le comité de direction de la ligue évalue les requêtes pour le report de matchs au cas par cas.

« La ligue sait que les amateurs seront déçus que ces matchs aient dû être reportés et s’excusent des inconvénients et des perturbations qui en résultent », ont déclaré les responsables de la Premier League.

« Tous les autres matchs devant être joués ce week-end sont au programme comme prévu. »

Deux parties étaient à l’horaire jeudi soir. Dans l’un d’eux, Liverpool devait accueillir Newcastle sans l’apport de Virgil van Dijk, Fabinho et de Curtis Jones en raison de possibles résultats positifs à des tests de dépistage.

Thomas Tuchel, l’entraîneur-chef de Chelsea, a fait savoir que trois joueurs, Romelu Lukaku, Timo Werner et Callum Hudson-Odoi, n’étaient pas disponibles pour leur duel à domicile contre Everton à la suite de tests positifs. Déjà blessé, Ben Chilwell a aussi reçu un résultat positif et Kai Havertz était également absent parce qu’il ne se sentait pas bien.

Les sites d’entraînement de Leicester, Brentford et de Watford ont tous été fermés à cause d’éclosions en cours, selon ce qu’a expliqué la ligue. Norwich ne compte pas sur un nombre suffisant de joueurs pour disputer des matchs à cause de la COVID-19, de blessures et d’autres maladies.

Manchester United a fait savoir qu’elle avait pris la décision de cesser ses opérations à son complexe d’entraînement pour une courte période pour aider à réduire le risque de nouvelles transmissions.

La direction de Brighton voulait que son match de mercredi contre Wolverhampton soit reporté, alors que l’entraîneur-chef Graham Potter rapportait « trois ou quatre » absences à cause de la COVID-19 dans son équipe, et un total de sept joueurs au rancart. La demande de Brighton a été rejetée et l’équipe a perdu 1-0.

« Je ne sais pas pendant combien de temps nous allons pouvoir rester sur l’avenue sur laquelle nous sommes. Nous voulons tous que le football continue, nous voulons que la vie continue de la meilleure des façons, mais la santé est la chose qui importe le plus », a déclaré Potter.

« Nous avons des problèmes de notre côté et cette semaine a été un peu perturbante à cause de la façon dont nous avons été touchés. Si ça continue, nous allons devoir songer sérieusement (à suspendre les activités de la ligue). »

L’entraîneur-chef de Brentford, Thomas Frank, est allé plus loin jeudi, disant qu’il voulait que les matchs du week-end soient reportés pour permettre aux équipes de faire face aux éclosions.

Pendant sa conférence de presse, jeudi, en prévision du match de samedi à Southampton, Frank a été informé de quatre nouveaux cas parmi les joueurs et le personnel de son équipe, portant le total à 13.

« Nous devrions reporter le programme complet de matchs de la Premier League ce week-end. “Les cas de COVID se multiplient parmi les tous les clubs de la Premier League, tout le monde y fait face et a des problèmes.”