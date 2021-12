Elle a remporté l’or olympique avec le Canada et le championnat de la NCAA avec les Seminoles de Florida State en 2021. Voilà que Gabrielle Carle fera le saut chez les professionnelles en 2022. Elle vient de s’entendre avec le Kristianstads DFF, en première division suédoise.

Jean-François Téotonio La Presse

Elle a signé un contrat d’un an avec sa nouvelle équipe, qui a terminé au 3e rang du championnat suédois en 2021. La Québécoise fera donc partie d’une formation participant à la Ligue des champions en 2022.

La Lévisienne de 23 ans s’y rendra dès la deuxième semaine du mois de janvier.

Gabrielle Carle avait aussi l’option de se rendre disponible pour le repêchage de la NWSL, le plus haut niveau de soccer féminin aux États-Unis.

« Gabby avait des offres de plusieurs équipes en Suède, en Espagne et de l’intérêt très sérieux d’équipes en France, en Angleterre et aux États-Unis, indique l’agent du groupe sportif Obelisk Nicolas A Martineau par voie de communiqué. Elle avait l’embarras du choix, mais son but premier était de signer dans une équipe où elle allait jouer un rôle important dès le début. »

Carle rejoint ainsi d’autres joueuses canadiennes ayant pris le chemin de l’Europe. Jessie Fleming (Chelsea), Jordyn Huitema, Stephanie Labbé et Ashley Lawrence (PSG), Deanne Rose (Reading FC), Janine Beckie (Manchester City) et Kadeisha Buchanan (Olympique Lyonnais), pour ne nommer que celles-là, évoluent de l’autre côté de l’Atlantique.