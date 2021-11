(Versailles) L’attaquant de la France et du Real Madrid Karim Benzema a écopé d’une peine d’emprisonnement suspendue d’un an et d’une amende de 75 000 euros (environ 107 000 $ CAN), conclusion d’une histoire de vidéo pornographique qui a secoué le soccer français.

Associated Press

Benzema a été trouvé coupable de tentative de chantage à l’endroit de son coéquipier de l’équipe nationale Mathieu Valbuena. Les faits qui lui sont reprochés remontent à 2015.

La décision d’un tribunal de Versailles ne devrait pas affecter l’avenir sportif immédiat de Benzema. L’attaquant est l’un des favoris à l’obtention du Ballon d’Or, qui sera remis le 29 novembre à Paris, à la suite d’une impressionnante saison à Madrid. Le président de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graët, a déjà déclaré que Benzema pourrait continuer de s’aligner pour la France même s’il est déclaré coupable.

Les avocats de Benzema ont déjà indiqué qu’ils allaient en appeler de cette décision.

Benzema, qui nie avoir été impliqué dans l’affaire, n’a pas assisté au procès le mois dernier et était absent à l’annonce du verdict. Les quatre autres défenseurs dans cette affaire ont aussi été déclaré coupables et ne se sont pas présentés en cour mercredi.