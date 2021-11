Les Carabins de l’Université de Montréal ont remporté la finale du championnat canadien U SPORTS de soccer masculin dimanche, à Ottawa. Ils ont vaincu les Ravens de Carleton 3-2 en tirs de barrage, devant une foule sous le choc.

la presse

C’était une quatrième présence consécutive en finale du championnat canadien U SPORTS pour les Carabins, et le deuxième titre national dans leur histoire.

À leur 21e saison d’existence, et leur 13e présence au tournoi national, les Carabins remportent donc une septième médaille, après celles d’or en 2018, d’argent en 2017 et 2019 et de bronze en 2003, 2006 et 2008.

« C’est une équipe formidable. Je leur ai dit au mois d’août que s’ils s’assuraient d’avoir un vestiaire uni tout au long de la saison, ils seraient champions canadiens. C’est ce qui s’est produit, je suis tellement fier d’eux », a évoqué l’entraîneur-chef Pat Raimondo.

Matteo de Brienne (19e) a ouvert la marque pour les Ravens. Les Carabins ont répliqué sur une frappe sublime de Quentin Paumier sur un coup franc dans les dernières minutes de la deuxième demie.

Le duel s’est rendu en prolongation, où Julien Bruce a frappé le premier pour donner l’avance aux Carabins. Sauf que les Ravens, sur la dernière action de la prolongation, ont créé l’égalité avec la réussite de Daniel Assaf.

En tirs de barrage, les Carabins ont eu l’avantage 5-4. C’est Guy-Frank Essome Penda, joueur par excellence au Québec et au Canada, qui a terminé sa carrière universitaire avec un point d’exclamation en convertissant le cinquième tir des Carabins.

Sans surprise, Essome Penda a été nommé joueur par excellence du tournoi. Il a été accompagné sur l’équipe d’étoiles du championnat par trois coéquipiers : Paumier, Luca Ricci et Kareem Sow.