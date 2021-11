(Montréal) Les joueurs des deux équipes l’affirmeront sans détour : la motivation n’est jamais un problème lorsque les routes du CF Montréal et du Toronto FC se croisent. Or, les deux clubs auront rendez-vous dimanche après-midi au stade Saputo et ils ont plusieurs raisons de viser la victoire, au-delà de la simple fierté associée à un triomphe dans un « derby ».

Michel Lamarche La Presse Canadienne

Il y a d’abord l’enjeu du match, soit la Coupe des Voyageurs, emblème du Championnat canadien, et un laissez-passer pour la Ligue des champions de la CONCACAF en 2022. Mais il y a aussi des traces de la saison 2021 que les deux formations veulent effacer.

Pour le CF Montréal, c’est le duel du samedi 23 octobre, le seul que les hommes de Wilfried Nancy n’ont pas gagné contre le Toronto FC en MLS. Et même s’ils ne l’ont pas perdu, ce verdict nul de 1-1, à la suite d’un but de Jozy Altidore à la 95e minute, a fait tellement mal que le défenseur Kamal Miller parlait encore de ce match, vendredi, comme s’il s’agissait d’une défaite.

« Cette rencontre nous procure beaucoup de motivation parce qu’elle nous a laissé un goût amer dans la bouche, à cause de la manière que nous avons perdu ce match, la manière que nous aurions pu terminer ce match, la manière que nous avions le contrôle du match et que nous n’avons pas complété le travail », a admis Miller vendredi après-midi en visioconférence.

« C’est une bonne indication de ce que nous pouvons faire contre Toronto ; nous l’avons fait auparavant, pendant la saison. Oui, ça nous donne une motivation additionnelle pour éviter que ça se reproduise, leur rappeler que nous ne leur donnerons pas la chance de s’en tirer, cette fois, et que nous voulons compléter le travail. »

Dans les faits, en allant chercher ce verdict nul, le Toronto FC n’a pas officiellement privé le CF Montréal d’une participation aux éliminatoires. Dans leurs six dernières sorties, les hommes de Wilfried Nancy (1-2-3) ne se sont pas aidés en ne récoltant qu’une seule victoire.

Ainsi, le CF Montréal (12-12-10) a complété le calendrier avec 46 points, au 10e rang dans l’Association Est, à deux points des Red Bulls de New York et de la septième place.

Toutefois, l’affrontement de dimanche donnera l’occasion à la formation montréalaise de faire amende honorable face à son grand rival.

« On veut rester parfait contre Toronto cette saison. On a deux victoires et une nulle », a rappelé le milieu de terrain Samuel Piette.

PHOTO ERIC BOLTE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Samuel Piette

« C’est sûr qu’on va utiliser ce match-là [celui du 23 octobre] pour la motivation, oui, mais en même temps, je ne pense pas qu’on en a besoin de plus. C’est une finale, à la maison en plus, contre Toronto. Tous les matchs contre Toronto sont toujours spéciaux et différents des autres. Alors, oui, on a un peu ce sentiment de revanche qu’on veut prendre contre eux, rester parfait et gagner cette coupe [des Voyageurs] », a ajouté Piette.

Chez le Toronto FC (6-18-10), on veut tout simplement oublier ce qui aura été l’une des pires saisons dans l’histoire de l’organisation. Dès le 16 octobre, la formation torontoise était assurée de ne pas participer aux éliminatoires, qui commencent ce week-end un peu partout en MLS.

« Pour nous, c’est une opportunité de gagner un trophée et corriger des erreurs pendant une saison où nous aurions souhaité mieux faire à certains niveaux », a admis le milieu de terrain Richie Laryea.

Après avoir dû voyager à Halifax, en septembre, et à Hamilton, un mois plus tard, pour jouer ses deux premières parties dans le cadre du Championnat canadien, le CF Montréal aura enfin l’occasion d’évoluer devant ses partisans.

« On est content. On se posait la question au niveau du tirage au sort – de quel côté il allait tomber cette fois-ci », a déclaré l’entraîneur-chef du CF Montréal, Wilfried Nancy, au sujet de l’avantage du terrain.

« Il est tombé de notre côté, donc c’est sûr que c’est ce qu’on voulait. On voulait jouer à la maison, contre Toronto, on sait ça. On est content. On veut bien terminer pour les joueurs, bien sûr, pour le club, pour les fans, pour tout le monde. On est content. »

Par ailleurs, bien qu’il n’ait pas donné une grande quantité d’informations sur les joueurs qu’il aura à sa disposition dimanche après-midi, on a l’impression que Nancy aura un bel éventail de qui choisir.

« J’ai l’opportunité d’avoir quand même du choix. Je suis content de retrouver un peu tout le monde. C’est bien pour le groupe, c’est bien pour la dynamique et c’était bien pour préparer l’équipe et pour avoir plusieurs options, sachant que, malheureusement, on a que 18 joueurs au lieu de 20. C’est comme ça. On doit s’ajuster. »

Avec la contribution de Neil Davidson, de The Canadian Press