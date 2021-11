L’ancien entraîneur du Canada Stephen Hart a surpris quelques amis récemment avec son évaluation de l’équipe de soccer masculin du Canada.

Neil Davidson La Presse Canadienne

« J’avais dit quelques nuits auparavant avec un groupe d’amis que je pensais que le Canada était la meilleure équipe de la CONCACAF, en termes de profondeur, d’attaque et de milieu de terrain, a déclaré Hart.

« Ils m’ont un peu regardé avec un drôle d’air. Mais je pensais vraiment ce que je disais. »

Mardi dans le froid, devant une foule bruyante et fière de 44 212 personnes, au Commonwealth Stadium, l’équipe de John Herdman a donné raison à Hart.

Par ailleurs, d’une façon très canadienne, le défenseur Sam Adekugbe s’est jeté dans un banc de neige en célébrant le premier but de Larin.

La victoire de 2-1 du Canada contre le Mexique, jumelée au match nul de 1-1 des Américains en Jamaïque, et à la victoire de 1-0 du Canada face au Costa Rica, ont permis aux Canadiens (4-0-4) d’accéder à la première place au tour final des éliminatoires de la CONCACAF en vue de la Coupe du monde, avec six matchs à jouer.

En mars, les trois premiers pays représenteront l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale et les Caraïbes au Qatar l’année prochaine. L’équipe de quatrième place participera à une éliminatoire intercontinentale pour voir qui les rejoindra.

La fiche globale du Canada lors des qualifications est passée à 10-0-4 avec une avance de 44-6 au chapitre des buts. Et comme les championnes olympiques canadiennes, les hommes – classés 48e au monde et en pleine ascension – retiennent de plus en plus l’attention.

Le triomphe de mardi était le premier du Canada contre le Mexique depuis les quarts de finale de la Gold Cup de 2000. Les Canadiens ont récolté quatre des six points possibles contre le Mexique, neuvième au monde, en incluant le match nul de 1-1 le mois dernier au stade Azteca de Mexico.

PHOTO WALTER TYCHNOWICZ, USA TODAY SPORTS Cyle Larin (17)

« Le match au Mexique m’a fait penser que cette équipe est vraiment équilibrée, a déclaré Hart, entraîneur du HFX Wanderers FC de la Premier League canadienne.

« J’étais ravi qu’ils aient gagné (mardi) et ils ont gagné d’une manière assez confortable, à mon avis. »

L’ancien international canadien Nick Dasovic a ajouté : « Vous n’êtes pas en tête de la CONCACAF après huit matchs si vous n’êtes pas de qualité. Vous pouvez avoir de la chance à certains stades, mais cette équipe a une profondeur incroyable.

« L’équipe de 1986 (à la Coupe du monde) serait la meilleure équipe (canadienne masculine) à présent. Mais le club actuel est de loin le meilleur groupe de joueurs que nous ayons réuni, sans l’ombre d’un doute. »

Herdman réalise toutefois que le travail n’est pas terminé.

« Nous devons rester prêts – et humbles, a-t-il déclaré. Et vous pouviez voir les gars rester concentrés (après le match de mardi). Ils savent que nous avons de grandes étapes à franchir. »

Seuls deux points séparent le Canada (4-0-4, 16 points) et le Panama, quatrième (4-2-2, 14 points). Les États-Unis (4-1-3, 15 points) sont deuxièmes et le Mexique (4-2-2, 14 points) troisième. Mais peut-être plus important encore, les quatre premiers clubs commencent à se distancer du Costa Rica, cinquième (2-3-3, neuf points).

Au tournant de janvier et février, le Canada aura un match à domicile contre les États-Unis, classés au 13e rang, inséré entre des visites au Honduras (68e) et au Salvador (65e).

En mars, le club jouera au Costa Rica (45e) et au Panama (69e), avec un match à domicile face à la Jamaïque (59e) entre les deux.