Le Canada voulait jouer dans le froid d’Edmonton. Il a remporté son pari en défendant brillamment sa forteresse, s’imposant 1-0 face au Costa Rica vendredi soir. Cette victoire le fait passer au troisième rang de l’Octogone de la CONCACAF, et confirme de plus en plus la destination ultime de ce périple : le Qatar, en 2022.

Jean-François Téotonio La Presse

Les trois premiers au classement se qualifient directement à la Coupe du monde. Le quatrième doit passer par un match de barrage.

Jonathan David s’est assuré de réchauffer les nombreux partisans rassemblés au Commonwealth Stadium à la 57e minute. L’attaquant a fait mouche en s’emparant d’un retour dans la surface pour faire 1-0.

Il fallait voir les joueurs, menés par le talisman canadien Alphonso Davies, accourir vers le coin du terrain pour célébrer avec les partisans. Sur les lignes de côté, le sélectionneur John Herdman se tournait instinctivement vers les gradins, rugissant les bras levés. Ce but, ils le voulaient.

Et ils l’avaient cherché. Quelques instants auparavant, Tajon Buchanan avait bien failli marquer un autre but d’anthologie, après celui de Davies contre le Panama en octobre dernier. Après avoir somptueusement soutiré le ballon au Costa Rica au milieu de terrain, Buchanan a suivi le jeu jusque dans la surface de réparation. Sa tentative de bicyclette a été spectaculaire. Son tir, dos au but et de l’extérieur du pied droit, a frappé la barre transversale.

Ces occasions confirmaient l’ascendant notable qu’avait pris l’unifolié au retour de la pause. On l’a senti ressortir des vestiaires encore plus résolu. Le jeu était plus ouvert. Il y avait plus de réussites.

Le Canada avait choisi les conditions pour ce match. On espérait que le froid, notamment, décontenance les Costaricains. Edmonton est aussi la ville d’adoption d’Alphonso Davies. S’il a parfois tenté d’en faire un peu trop, c’est tout de même ce dernier qui a le mieux animé le jeu offensif de son équipe.

Les visiteurs sont arrivés à Edmonton avec un plan de match bien clair : défendre efficacement et briser le rythme du Canada.

Cette tactique a surtout fonctionné en première mi-temps. Ce n’est pas un hasard si la meilleure chance du Costa Rica dans ce match est venue sur une phase de jeu arrêtée, à la 35e. Un coup franc dans l’axe frappé avec force et précision a forcé Milan Borjan à faire un très bel arrêt.

Dans les autres rencontres vendredi soir, le Panama a effectué une remontée spectaculaire face au Honduras. Les Panaméens perdaient 2-0 à la 77e avant de marquer 3 buts en fin de 2e période pour l’emporter 3-2. Le Panama consolidait ainsi son quatrième rang de l’Octogone.

Les États-Unis l’ont emporté 2-0 face au Mexique à Cincinnati, ce qui leur procure le premier rang après 7 matchs. Ils sont à égalité avec El Tri avec 14 points.

C’est ce Mexique que le Canada affrontera mardi soir, toujours à Edmonton. L’unifolié avait réussi l’exploit de soutirer un point aux Mexicains le 7 octobre dernier au mythique stade Azteca, avec un match de nul 1-1.

Les hommes en rouge sont invaincus en sept parties, forts de leurs trois victoires et quatre matchs nuls. Ils ne sont qu’à un point des Américains et des Mexicains au troisième rang, avec 13. Il reste encore sept matchs à disputer.