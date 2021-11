Alphonso Davies, l’attaquant du Bayern Munich, et grande vedette internationale du soccer, revient à Edmonton, la ville où il a grandi, pour défendre les couleurs de son pays.

(Edmonton) L’équipe nationale masculine du Canada poursuit sa quête afin de décrocher une place à la Coupe du monde de soccer 2022 au Qatar. Cette fois, les hommes de l’entraîneur-chef John Herdman reçoivent le Costa Rica, ce vendredi soir au stade du Commonwealth d’Edmonton.

La Presse Canadienne

Le Canada est toujours invaincu dans le tournoi à la ronde de qualification de la CONCACAF. En six parties, le Canada compte deux victoires et quatre verdicts nuls, ce qui lui confère le troisième rang. Le top-3 du tournoi à huit équipes ira directement au mondial.

En vertu de sa fiche, le Canada compte dix points en six parties, soit deux de plus que le Panama, en quatrième place, et un de moins que les États-Unis au deuxième rang.

Une victoire contre le Costa Rica pourrait permettre à Équipe Canada de solidifier cette troisième position.

Le Costa Rica (1-3-2), pointe au cinquième rang avec six points en six matchs.

Le Canada a inscrit 10 buts lors de ses six premières sorties. Sa production offensive place l’équipe au premier rang avec le Mexique pour le plus grand nombre de buts marqués parmi les huit équipes de la Concacaf toujours en lice.

Le match de vendredi marque surtout le retour à la maison du fils prodigue, Alphonso Davies. L’attaquant du Bayern Munich, et grande vedette internationale du soccer, revient à Edmonton, la ville où il a grandi, pour défendre les couleurs de son pays.

Cette semaine, Davies a confié qu’il aurait « un peu de papillons », mais qu’il chasserait rapidement la nervosité pour se concentrer à récolter les trois points associés à une victoire.

Le coach Herdman a fait savoir qu’il compterait sur un groupe de joueurs en santé. Après avoir reçu le Costa Rica, le Canada recevra le Mexique, mardi, toujours à Edmonton.