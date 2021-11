« Ça a été dur pour nos partisans, a lancé Joel Waterman en visioconférence, jeudi. Nous voulons gagner ce trophée pour eux, et pour finir la saison sur une bonne note. » Voilà, en somme, le dernier enjeu du CF Montréal en 2021.

Jean-François Téotonio La Presse

La finale du Championnat canadien opposant Montréal et le Toronto FC sera disputée le dimanche 21 novembre, au stade Saputo. Le gagnant se verra remettre la Coupe des voyageurs ainsi qu’une place en Ligue des champions de la CONCACAF pour la saison 2022.

Mais peu importe la compétition, qui dit CF Montréal contre Toronto FC dit derby.

« Les gars sont dévoués à la cause, notre saison n’est pas terminée », ajoute le défenseur.

« On connaît l’histoire et la trame de fond de cette rivalité. Nous avons été équilibrés l’un contre l’autre cette année, et ce sera pareil dimanche. On veut les battre, ils veulent nous battre. Ce sera divertissant. »

En tant que cocapitaine, Victor Wanyama a parlé à son équipe après la défaite de dimanche face à Orlando, qui a éliminé le CF Montréal des séries de la MLS.

« Je leur ai dit que nous avions encore quelque chose à aller chercher », a souligné le milieu de terrain.

« On doit se ressaisir le plus rapidement possible et se concentrer sur le prochain match parce qu’il est important. […] On espère pouvoir terminer la saison du bon pied en soulevant ce trophée. »

Wanyama a par ailleurs confirmé qu’il sera de retour avec l’équipe l’an prochain, après de légères rumeurs la semaine dernière voulant qu’il effectue un retour avec le Celtic de Glasgow.

« J’ai encore un contrat ici et j’aime le club, a-t-il réagi. Je veux me concentrer sur la tâche devant nous. Je serai ici la saison prochaine. »

Un peu de repos

Les joueurs étaient de retour à l’entraînement jeudi après trois jours de repos. Tout le monde y était, sauf Samuel Piette, Kamal Miller, James Pantemis et Romell Quioto, rappelés par leurs sélections nationales. Même les jeunes Sean Rea et Keesean Ferdinand ont foulé le terrain, leurs clubs respectifs étant éliminés du portrait des séries de la CPL.

Certains d’entre eux ont profité de ce congé pour se changer les idées.

« On a eu le temps d’aller voir le Canadien de Montréal, a dit Wanyama en souriant. C’était bien de découvrir comment ce sport est joué, de comprendre le jeu et de voir quelque chose de nouveau. C’était du bon temps de repos. »

PHOTO VINCENT CARCHIETTA, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Victor Wanyama (2), au centre, s’entraîne avec ses coéquipiers.

« Les gars se sentent bien, a renchéri Joel Waterman. Dans le vestiaire, on se dit que tout reste encore à jouer. »

Ce dernier estime que la dernière saison a été « bonne » sans être « super » en raison de l’élimination des séries. Mais d’un point de vue personnel, il a élevé son jeu de quelques crans.

« Je savais ce sur quoi je devais travailler, a-t-il commenté lorsqu’interrogé à ce sujet. Je me suis vraiment concentré sur ce que je devais faire pour améliorer mon jeu. »

« J’ai aussi eu des matchs pour les pratiquer, rappelle-t-il. J’ai toujours eu confiance en mes capacités [en MLS]. Mais cette année, j’ai eu l’occasion de les montrer pendant des matchs. »

De fait, Waterman a été titularisé pour les 13 derniers matchs de la saison, incluant ceux du Championnat canadien. Une belle évolution pour le défenseur canadien acquis du Cavalry FC en 2020.

Et il voit de belles choses à venir pour son club.

« Considérant tout ce qu’on a vécu cette année, je suis fier de mes coéquipiers, a-t-il encore souligné. Je suis fier de notre style de jeu. Les gens voient la direction que prend cette équipe. On a encore des choses à apprendre, on est une jeune formation. »

« J’ai hâte à l’an prochain parce qu’on sera encore meilleurs. »