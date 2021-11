« Ils ont besoin de fédérer tous les partisans ». Voilà le message que les Ultras voulaient passer dimanche, en se présentant aux abords du stade Saputo. Le CF Montréal y disputera un match crucial face au Orlando City SC. Avec une victoire, il se qualifiera pour les séries.

jean-françois Téotonio La Presse

Les Ultras sont bannis de leur section 132 depuis début septembre, le club ayant cité des « enjeux de sécurité » à l’époque.

Mais la nouvelle de mardi dernier à l’effet que le président de l’équipe Kevin Gilmore démissionnait de ses fonctions a fait tomber une partie du mur d’insatisfaction de la part des groupes de supporters.

Les Ultras avaient ainsi invité les groupes 1642 MTL et 127 Montréal à se joindre à eux pour montrer leur soutien à leur Impact.

« Je suis pour leur marche qui signifie “ Gilmore out ”, a commenté Sébastien Ouellet du groupe 1642 MTL, qui a aussi noté ne vouloir parler qu’en son nom, pas au nom de son groupe. Je n’étais pas d’accord avec toutes les décisions qui ont été prises. Ça a divisé les supporters au lieu de les unifier. J’espère que le prochain président qui va être là, son but sera de réunir tout le monde en une seule voix. »

« Il va falloir qu’ils trouvent le moyen de satisfaire le plus possible leur base la plus fidèle », renchérit l’Ultra Maxime Turpin.

Ils étaient regroupés dans le stationnement du centre Pierre-Charbonneau. Quelques minutes avant le début du match, ils scandaient les chants bien connus des habitués du stade Saputo.

« Beaucoup de choses ont été dites sur nous qui sont loin d’être vraies, lance Maxime Turpin. Quand on voit les gens ici, ce ne sont pas des mauvaises personnes. »

Il pointe ses comparses, rassemblés autour d’un barbecue, bières à la main et écharpes au cou.

On n’est pas les meilleurs pour communiquer, mais je pense qu’on a vraiment tenté de le faire avec le club lors des six mois qui ont suivi le rebrand. Il n’y a eu aucun retour de leur part. Maxime Turpin, membre des Ultras

Sébastien Ouellet, du groupe 1642 MTL, nuance.

« Est-ce qu’ils sont blancs comme neige ? Je ne pense pas. Autant que la direction va devoir reconnaître certaines choses, autant les Ultras vont devoir se regarder dans le miroir. »

« J’aimerais ça qu’ils reviennent, les Ultras. Dans la 132, il y a des individus qui ne sont pas des Ultras. Eux, je trouve ça plate qu’ils ne soient plus là. Et il y a les Ultras comme tel. […] J’aimerais ça qu’ils soient capables de dire “ on va revenir, on va respecter les règles qui sont écrites ”. Et j’aimerais ça que l’Impact – ou le futur nom, si ça reste – dise : “ voici ce sur quoi ils se sont engagés ”. Et le dire publiquement. »

En attendant, le CF Montréal joue sa saison dès 15 h 30 face à Orlando City SC. Il aura, au moins pour aujourd’hui, le soutien de tous ses groupes de supporters, qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur.