La saison du CF Montréal se sera finalement jouée sur quelques millimètres de gazon. Deux buts refusés pour hors-jeu lui ont empêché de renverser la cadence lors du dernier match de la saison, dimanche, au stade Saputo. Le Bleu-blanc-noir s’est incliné 2-0 face à Orlando City SC et est ainsi éliminé des séries éliminatoires de la MLS.

La décision de ne pas accorder le but de Romell Quioto à la 59e minute, alors que les locaux étaient menés 1-0, hantera certainement longtemps le club et les partisans montréalais.

Rudy Camacho s’est amené sur l’aile droite. Il a centré habilement le ballon. Le meilleur buteur hondurien du CF Montréal a bien pensé faire mouche de la tête à bout portant, mais il était, semble-t-il, tout juste hors-jeu. But refusé.

Mais c’est quand la reprise a été diffusée sur l’écran géant du stade Saputo que les esprits se sont réellement échauffés. Wilfried Nancy n’en croyait pas ses yeux. Il était remonté au possible sur les lignes de côté. Les joueurs montréalais ont encerclé l’arbitre sur le terrain, avant que Victor Wanyama, qui portait à ce moment le brassard de capitaine, ne vienne calmer le jeu en parlant seul à l’officiel.

Mais rien n’y faisait, malgré l’insistance d’un Onze montréalais réduit à 10 après l’expulsion de Rudy Camacho à la 80e minute. Le défenseur français a reçu un carton rouge direct pour un dur tacle.

C’est Montréal qui a dirigé le plus de ballons vers le filet, avec 12 tirs tentés. Seulement trois ont toutefois été cadrés, le même nombre qu’Orlando. Les locaux ont aussi pris l’ascendant en termes de possession, avec 55,1 %.

Orlando avait pris les devants sur une superbe frappe de Jhegson Sebastian Mendez à la 55e minute. Son tir de l’extérieur gauche de la surface, bien lobé, allait se loger dans le coin droit du filet du gardien Sebastien Breza.

À la 86e, Daryl Dike faisait 2-0 pour les visiteurs, avec un tir en un contre un face à Sebastian Breza. Il scellait ainsi l’issue du match, un résultat qui permettait aux Lions de prendre le sixième rang dans l’Est et une place en séries.

Le CF Montréal avait entamé le match en encaissant la pression floridienne. La meilleure chance d’Orlando est venue à la 12e minute d’un coup franc en plein axe, tout juste devant la surface de réparation. Sebastian Breza s’est signalé brillamment en s’élançant de tout son long vers sa gauche. En se relevant, il a célébré son arrêt avec la foule, les bras en l’air. L’intensité du match n’en était que plus relevée.

Les locaux se sont rapidement ressaisis. À la 16e minute, Sunusi Ibrahim est passé tout près de concrétiser une belle montée offensive à quelques pouces du filet, mais il a semblé trébucher avec le ballon à sa réception. Le stade Saputo n’en revenait pas. Lui non plus.

Les attaques montréalaises venaient en vague à partir de ce moment dans cette première période. Mais sans dividende. Joaquin Torres, fin seul dans la surface, était frustré par un superbe arrêt de Pedro Gallese à la 21e minute. À la 39e, Sunusi Ibrahim croyait bien s’être repris pour son raté, mais son but était refusé pour hors-jeu. Les Montréalais ont mieux accepté cette décision que celle qui a suivi.

Avec ce résultat, le CF Montréal passe au 10e rang dans l’Est, avec 46 points.

Les séries de la MLS s’entameront le samedi 20 novembre prochain, après la pause internationale.

Les Ultras de retour à l’extérieur du stade Saputo

« Ils ont besoin de fédérer tous les partisans ». Voilà le message que les Ultras voulaient passer dimanche, en se présentant aux abords du stade Saputo.

Les Ultras sont bannis de leur section 132 depuis début septembre, le club ayant cité des « enjeux de sécurité » à l’époque.

Mais la nouvelle de mardi dernier à l’effet que le président de l’équipe Kevin Gilmore démissionnait de ses fonctions a fait tomber une partie du mur d’insatisfaction de la part des groupes de supporters.

Les Ultras avaient ainsi invité les groupes 1642 MTL et 127 Montréal à se joindre à eux pour montrer leur soutien à leur Impact.

« Je suis pour leur marche qui signifie “ Gilmore out ”, a commenté Sébastien Ouellet du groupe 1642 MTL, qui a aussi noté ne vouloir parler qu’en son nom, pas au nom de son groupe. Je n’étais pas d’accord avec toutes les décisions qui ont été prises. Ça a divisé les supporters au lieu de les unifier. J’espère que le prochain président qui va être là, son but sera de réunir tout le monde en une seule voix. »

« Il va falloir qu’ils trouvent le moyen de satisfaire le plus possible leur base la plus fidèle », renchérit l’Ultra Maxime Turpin.

Ils étaient regroupés dans le stationnement du centre Pierre-Charbonneau. Quelques minutes avant le début du match, ils scandaient les chants bien connus des habitués du stade Saputo.

« Beaucoup de choses ont été dites sur nous qui sont loin d’être vraies, lance Maxime Turpin. Quand on voit les gens ici, ce ne sont pas des mauvaises personnes. »

Il pointe ses comparses, rassemblés autour d’un barbecue, bières à la main et écharpes au cou.

On n’est pas les meilleurs pour communiquer, mais je pense qu’on a vraiment tenté de le faire avec le club lors des six mois qui ont suivi le rebrand. Il n’y a eu aucun retour de leur part. Maxime Turpin, membre des Ultras

Sébastien Ouellet, du groupe 1642 MTL, nuance.

« Est-ce qu’ils sont blancs comme neige ? Je ne pense pas. Autant que la direction va devoir reconnaître certaines choses, autant les Ultras vont devoir se regarder dans le miroir. »

« J’aimerais ça qu’ils reviennent, les Ultras. Dans la 132, il y a des individus qui ne sont pas des Ultras. Eux, je trouve ça plate qu’ils ne soient plus là. Et il y a les Ultras comme tel. […] J’aimerais ça qu’ils soient capables de dire “ on va revenir, on va respecter les règles qui sont écrites ”. Et j’aimerais ça que l’Impact — ou le futur nom, si ça reste — dise : “ voici ce sur quoi ils se sont engagés ”. Et le dire publiquement. »