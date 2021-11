PHOTO MANU FERNANDEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Barcelone) Xavi Hernández deviendra le prochain entraîneur de Barcelone après le paiement de sa clause libératoire du club Al-Sadd, a confirmé le club qatari.

Joseph Wilson Associated Press

Barcelone a refusé de commenter les informations des médias espagnols selon lesquelles la clause de rachat de Xavi est de cinq millions d’euros (7,2 millions CAN).

« L’administration d’Al-Sadd a accepté le transfert de Xavi à Barcelone après le paiement de la clause de libération stipulée dans le contrat, a déclaré le président-directeur général d’Al-Sadd, Turki Al-Ali, dans une publication sur le compte Twitter du club. Nous avons convenu d’une collaboration avec Barcelone à l’avenir. Xavi est une partie importante de l’histoire d’Al-Sadd et nous lui souhaitons du succès. »

L’ancien milieu de terrain espagnol remplacera Ronald Koeman, congédié la semaine dernière. Sergi Barjuan dirige Barcelone depuis lors. Il reprendra la direction de l’équipe de réserve.

Xavi, âgé de 41 ans, a quitté Barcelone en 2015 après avoir aidé le club à remporter 25 titres, dont quatre ligues des champions et huit ligues espagnoles en 17 saisons. Il a également joué un rôle clé dans la séquence de titres de l’Espagne lorsqu’elle a remporté la Coupe du monde 2010 et les Championnats d’Europe en 2008 et 2012.

Depuis lors, il est à Al-Sadd, d’abord en tant que joueur puis en tant qu’entraîneur.

Sa vision du jeu, ses passes et la capacité de Xavi à maintenir le ballon sous pression l’ont rendu essentiel pour mener à la fois Barcelone et l’équipe nationale espagnole vers leurs époques les plus réussies.

Le président du club de Barcelone, Joan Laporta, espère maintenant qu’en tant qu’entraîneur, Xavi pourra raviver le style d’attaque bien-aimé de Barcelone basé sur une possession de ballon suffocante et des mouvements de passes complexes.

Mais Xavi arrivera sans aucune expérience d’entraîneur dans une ligue majeure et fera face au même défi de taille qui a conduit à la chute de Koeman : Barcelone n’est plus le Barcelone qu’il a laissé derrière lui en tant que joueur.

Les finances épuisées de l’équipe l’ont dépouillé de son ancien coéquipier Lionel Messi et d’autres joueurs de haut niveau comme Antoine Griezmann et Luis Suárez.

Xavi héritera d’une équipe en difficulté au championnat espagnol et il n’est pas encore garanti qu’elle franchira la phase de groupes de la Ligue des champions.

On verra également si la relation personnelle de Xavi avec les vétérans Sergio Busquets, Gerard Pique et Jordi Alba, tous d’anciens coéquipiers, l’aidera ou le handicapera alors qu’il poursuit la reconstruction commencée par Koeman.

En sa faveur, Xavi peut bénéficier du travail amorcé par Koeman, qui a fait entrer plusieurs jeunes joueurs dans son onze de départ. Surtout, Pedri González, qui a également connu une superbe année avec l’Espagne, et Gavi Páez semblent parfaitement adaptés au style de jeu de Xavi.