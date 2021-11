Les clubs de la MLS disputeront deux matchs contre chacune des autres équipes de leur association, pour un total de 26 parties, et huit rencontres face à des adversaires de l’autre section. En 2021, le CF Montréal n’a joué que deux matchs contre des équipes de l’Ouest et a disputé trois parties contre six équipes différentes de l’Association Est.

(New York) Les dirigeants de la MLS ont dévoilé vendredi le format de leur calendrier en vue de la saison 2022, marqué par un coup d’envoi plus hâtif que jamais et un souci de bien s’intégrer à celui du soccer international, notamment la Coupe du monde la FIFA.

La Presse Canadienne

Dans un communiqué de presse, la MLS a fait savoir que les premiers matchs de la saison 2022 se tiendront le samedi 26 février. La dernière journée, communément surnommée le « Jour décisif », aura lieu le dimanche 9 octobre.

La grande finale pour l’obtention de la Coupe MLS sera présentée le samedi 5 novembre, soit plus de deux semaines avant les premiers matchs de la Coupe du monde, qui se déroulera au Qatar et qui s’amorcera le 21 novembre.

Par ailleurs, Charlotte FC, qui fera ses débuts en MLS en 2022, sera ajoutée à l’Association Est tandis que Nashville SC sera transférée dans l’Ouest, ce qui donnera deux sections de 14 clubs.

Encore une fois, les clubs de la MLS joueront 34 parties, 17 à domicile et 17 à l’étranger. Ils disputeront deux matchs contre chacune des autres équipes de leur association, pour un total de 26 parties, et huit rencontres face à des adversaires de l’autre section.

En 2021, le CF Montréal n’a joué que deux matchs contre des équipes de l’Ouest et a disputé trois parties contre six équipes différentes de l’Association Est. La liste inclut le Toronto FC et Orlando City SC, club contre lequel il terminera sa saison dimanche après-midi dans un duel sans lendemain au stade Saputo.

Le calendrier de la saison régulière de la MLS sera composé uniquement de parties jouées le week-end, à l’exception de cinq matchs, ou moins, disputés en milieu de semaine – soit un au mois de mai, un au mois de juin, un au mois de juillet et deux au mois d’août. Les dates des matchs de milieu de semaine de chaque équipe ne seront pas fixées lors de semaines consécutives.

En guise de comparaison, la formation montréalaise a joué 10 matchs de son calendrier MLS les mercredis, cette saison, en plus de deux rencontres dans le cadre du Championnat canadien, les 22 septembre et 27 octobre.

Les hommes de Wilfried Nancy ont été à l’horaire 19 samedis, quatre dimanches et un vendredi.

Aussi, dans le respect du calendrier 2022 de la FIFA, la MLS évitera d’organiser des matchs durant les périodes de matchs internationaux de la FIFA en mars, juin et septembre.

La MLS n’envisagera qu’à la demande des équipes la possibilité d’organiser un match durant la fenêtre de mars ou durant le second week-end de la fenêtre de juin. Les équipes ne pourront toutefois pas demander de jouer pendant la fenêtre de septembre, qui aura lieu durant le sprint final de la saison.

Le calendrier complet de la saison régulière de la MLS sera publié plus tard cette année.