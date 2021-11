Soccer

FIFA

Sepp Blatter et Michel Platini accusés de fraude

(Berne) Les ex-dirigeants de la FIFA Sepp Blatter et Michel Platini ont été accusés de fraude et d’autres méfaits par les procureurs suisses, mardi, après une enquête qui s’est étalée sur six ans portant sur un paiement controversé de 2 millions $.