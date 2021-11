(Londres) Tottenham a limogé son entraîneur Nuno Espírito Santo après avoir perdu la moitié de ses 10 matchs de Premier League à la tête du club.

Associated Press

Le licenciement, après seulement quatre mois de travail, fait suite à une défaite de 3-0 à domicile contre Manchester United, samedi, match pendant lequel Nuno a été hué et où les partisans du club ont scandé « Vous ne savez pas ce que vous faites » à l’entraîneur portugais.

Dans une atmosphère de plus en plus volatile, les supporters ont également crié « Nous voulons que Levy parte » au président Daniel Levy, qui a maintenant décidé qu’un changement était à nouveau nécessaire après avoir limogé Jose Mourinho en avril.

Tottenham occupe la huitième place du classement de la Premier League, à 10 points du meneur Chelsea et à cinq points du quatrième West Ham.

Le club a déclaré que Nuno et son équipe d’adjoints avaient été « démis de leurs fonctions » et qu’une mise à jour sur le personnel d’entraîneurs « suivrait en temps voulu », sans qu’aucun successeur ne soit annoncé.

« Je sais à quel point Nuno et son équipe d’instructeurs voulaient réussir et je regrette que nous ayons dû prendre cette décision, a révélé Fabio Paratici, directeur général de Tottenham. Nuno est un vrai gentleman et sera toujours le bienvenu ici. Nous aimerions le remercier ainsi que son équipe d’instructeurs et leur souhaiter bonne chance pour l’avenir. »

Un processus de recrutement chaotique pendant l’intersaison a vu Levy essayer de réembaucher Mauricio Pochettino et tenter d’attirer Paulo Fonseca, Gennaro Gattuso et Antonio Conte avant d’accorder un contrat de deux ans à Nuno.

L’ancien entraîneur de Wolverhampton a immédiatement dû faire face à l’incertitude quant à l’avenir de Harry Kane, qui s’est vu refuser un transfert à Manchester City et n’est plus l’ombre de l’attaquant qui a été le meilleur buteur de la Premier League la saison dernière. Le seul but de Kane en neuf matchs de Premier League et l’échec de tir cadré contre United reflètent les problèmes de Tottenham.

Nuno n’a dirigé le club que pendant 17 matchs toutes compétitions confondues.