Le CF Montréal et les Red Bulls de New York ont rendez-vous samedi après-midi, à Harrison, au New Jersey, dans un match d’une importance capitale.

La soirée de mercredi n’a pas apporté que de bonnes nouvelles aux joueurs du CF Montréal. Oui, ils ont obtenu leur billet pour la finale du Championnat canadien, mais parallèlement, plusieurs formations de la MLS ont uni leurs efforts pour les faire glisser un cran plus bas au classement de l’Association Est.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

À l’issue d’une journée où les 13 autres clubs de l’Est étaient en action, les joueurs du CF Montréal ont vu quatre de ces équipes — Nashville, Philadelphie, New York City FC et Atlanta United — se détacher, et une autre — D. C. United — passer devant grâce à une victoire de 1-0 sur les Red Bulls de New York.

Ainsi, avec ses 43 points et trois matchs à jouer, le CF Montréal (11-10-10) se classe à égalité au huitième rang, ex aequo avec les Red Bulls (12-12-7). Ces derniers détiennent l’avantage en raison de leur plus grand nombre de victoires.

Du coup, les hommes de Wilfried Nancy se trouvent temporairement hors du portrait des séries éliminatoires — tout comme les Red Bulls d’ailleurs — puisque celles-ci ne seront réservées qu’au top-7.

Or, comme si les dirigeants de la MLS avaient prévu la situation au moment de concevoir le calendrier, les deux formations ont rendez-vous samedi après-midi, à Harrison, au New Jersey, dans un match d’une importance capitale.

Avant de s’incliner dans la capitale américaine mercredi, les Red Bulls formaient l’une des équipes de l’heure en MLS. Ils avaient gagné leurs quatre parties précédentes et n’avaient pas subi la défaite en huit rencontres (6-0-2).

Pendant cette séquence, la défensive des Red Bulls s’est avérée quasi impénétrable, avec cinq victoires par blanchissage et aucun match où elle a concédé deux buts ou plus.

Et même dans la défaite de mercredi, les Red Bulls ont été dominants avec un temps de possession du ballon supérieur à 60 % et 18 tirs tentés, dont cinq cadrés.

« Ils sont sur une bonne séquence », a noté le défenseur Joel Waterman en visioconférence, jeudi après-midi.

« Nous savons qu’ils vont jouer à la manière des Red Bulls, avec un pressing haut. Ils vont foncer vers nous, nous harceler. »

Comme si la bonne séquence des Red Bulls ne suffisait pas, le match de samedi aura lieu dans une enceinte sportive, le Red Bull Arena, où la formation montréalaise n’a jamais connu beaucoup de succès.

En 11 matchs de saison régulière face aux Red Bulls dans le rôle de visiteur, l’Impact/CF Montréal affiche un misérable dossier de 1-10, avec 11 buts marqués et 33 concédés.

« Je sais que les gars m’ont dit que chaque fois qu’ils vont jouer là-bas, ce sont toujours des matchs difficiles, un par rapport à l’ambiance et deux aussi parce que c’est une équipe qui est très forte », a fait remarquer le défenseur Zorhan Bassong, qui vivra une première confrontation entre les deux équipes au Red Bull Arena.

Aux yeux de Bassong, l’aspect psychologique jouera un rôle déterminant dans l’issue de la course aux séries dans l’Est.

« Ça ne va pas se jouer au concept tactique, à la qualité des effectifs, je pense que ça va surtout être sur un aspect mental. C’est-à-dire que les équipes qui vont vouloir montrer le plus d’envie sur le terrain vont être celles qui vont réussir à se qualifier pour les’playoffs’. Et je pense que nous avons les armes nécessaires pour nous qualifier », a avancé Bassong.

Mis au courant de cette analyse — exceptionnellement, jeudi, les journalistes ont parlé aux joueurs avant de questionner l’entraîneur-chef — Nancy a tenu à apporter des nuances.

« Il n’a pas eu tort, mon petit Zorhan, mais je ne peux pas dissocier l’aspect mental, l’aspect tactique, physique et technique. Nous aurons besoin de tous les ingrédients pour avoir un bon résultat.

« Comme je dis souvent, un pressing, c’est une action collective. On a besoin d’être bon mentalement, on a besoin d’être bon tactiquement pour coordonner le pressing, on a besoin d’être bon techniquement pour récupérer le ballon. Donc, on aura besoin de tous les ingrédients, tactique, physique, mental et technique pour avoir de bons résultats lors des trois derniers matchs. »

Dans cette féroce bataille pour les cinq places encore disponibles dans l’Est — la Nouvelle-Angleterre et Nashville sont qualifiés — une défaite du CF Montréal samedi ne causera pas son élimination. Elle pourrait aussi ne pas être catastrophique, selon les résultats des matchs impliquant les sept autres équipes encore en lice.

D’ailleurs, Nancy et son personnel estiment qu’une récolte de six points lors des trois dernières parties pourrait assurer au CF Montréal une place dans les séries éliminatoires.

« On pense que ça peut être suffisant. Maintenant, on ne sait jamais dans cette ligue parce qu’il peut y avoir des résultats un peu bizarres, entre guillemets. On n’a qu’à regarder Cincinnati, qui menait par trois buts hier (mercredi contre Nashville) et qui perd 6-3, a observé Nancy.

« On se dit que oui, six points sur neuf, ça peut le faire, déjà qu’on fasse quelque chose de bien contre les Red Bulls et après on verra. C’est vraiment la phrase un peu bateau, match après match, mais c’est vraiment le cas. »