(Montréal) Les joueurs du CF Montréal sont sortis victorieux de leur match de demi-finale du Championnat canadien mercredi soir contre le Forge FC. Mais ils ont aussi quitté le terrain du Tim Hortons Field, à Hamilton, avec une favorable impression de leurs adversaires.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

C’est du moins ce qui est ressorti des propos des défenseurs Joel Waterman et Zorhan Bassong jeudi en visioconférence

Waterman et Bassong sont revenus sur ce duel une douzaine d’heures après une incroyable et trépidante séance de tirs de barrage, qui s’est terminée à la 11e ronde par un but du gardien montréalais Sebastian Breza, quelques instants après son arrêt face à Triston Henry, son rival.

Le CF Montréal a finalement gagné le match 8-7 aux tirs de pénalité après 90 minutes de jeu où les deux équipes avaient été blanchies.

Sans nier le fait que le CF Montréal n’avait pas offert sa meilleure prestation de la saison, Waterman, qui a joué dans la Canadian Premier League en 2019, et Bassong ont loué la combativité que les joueurs du Forge FC ont affichée pendant une bonne partie du match.

La formation de Hamilton, l’une des meilleures de la CPL, s’est montrée particulièrement incisive pendant les 20 premières minutes de la deuxième demie, décochant six tirs vers Breza. Seulement deux de ces tirs, cependant, ont touché l’objectif.

Le Forge FC a d’ailleurs dominé son rival dans l’ensemble du match avec 14 tirs tentés, dont cinq cadrés, contre seulement cinq tentés par le CF Montréal, et deux cadrés. Les hommes de Wilfried Nancy n’ont effectué aucun tir entre les 18e et 84e minutes du match.

Le manque d’opportunisme de la formation ontarienne l’a peut-être empêché de vaincre le CF Montréal et de répéter l’exploit du Pacific FC, qui a éliminé les Whitecaps de Vancouver lors d’un match de premier tour du Championnat canadien au mois d’août.

Le Pacific FC aura d’ailleurs la chance de répéter ce tour de force mercredi prochain alors qu’il rendra visite au Toronto FC lors de l’autre demi-finale.