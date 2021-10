(Montréal) Pendant plusieurs saisons, les matchs entre le CF Montréal — jadis connu sous le nom d’Impact de Montréal — et le Toronto FC étaient synonymes d’animosité, de tension, voire de haine viscérale. Un peu comme les duels entre le Canadien de Montréal et les Nordiques de Québec à l’époque.

Alexandre Geoffrion-McInnis La Presse Canadienne

« Le Derby de la 401 » prévu samedi soir dans la Ville Reine risque toutefois d’avoir une saveur différente cette fois-ci. Pendant que le CF Montréal (11-10-9 -42 points) lutte bec et ongle pour une place en séries éliminatoires, le Toronto FC (6-17-7 - 25 points) croupit au 13e et avant-dernier rang de l’Association Est, en date de jeudi.

PHOTO ERIC BOLTE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Samuel Piette

« Cette année, c’est un peu l’inverse des autres années, quand Toronto était hyper dominant et que nous tentions toujours de gâcher leurs plans à l’aube des séries, car on n’en faisait pas partie. Donc, c’est sûr que cette fois-ci, Toronto va essayer de nous empêcher de faire les séries », a résumé le milieu de terrain Samuel Piette en visioconférence.

Il ne faut donc pas s’attendre à ce que le Toronto FC offre les trois points du match de samedi sur un plateau d’argent aux Montréalais. Loin de là.

L’entraîneur-chef Wilfried Nancy a même prévenu ses joueurs que le TFC allait les attendre de pied ferme au BMO Field. C’est d’ailleurs pour cette raison, selon lui, que les "Reds" ont choisi d’offrir une soirée de congé mercredi à plusieurs de leurs éléments clés dans une défaite de 3-0 contre l’Inter Miami.

« Quand j’ai vu leur "line-up" (mercredi) soir, j’ai compris qu’ils se préparent à nous affronter. C’est tout à fait normal. […] Ça va être tout un match contre eux samedi. Mais même s’ils n’avaient pas effectué ces changements, on sait que Toronto fera tout en son pouvoir pour s’assurer que Montréal ne fasse pas les’playoffs’. Donc, ce sera à nous de trouver des solutions pour remporter ce match-là », a indiqué Nancy, déterminé.

Vendredi, le milieu de terrain Jonathan Osorio a confirmé les intentions du Toronto FC.

« C’est un derby. Bien sûr, nous voulons les battre. Peu importe, nous voulons toujours les battre. C’est un match spécial.

« L’enjeu est assez élevé pour eux et nous aimerions nuire à leurs chances de participer aux séries éliminatoires. »

Ainsi, même si la rivalité entre les deux clubs s’est transformée au fil des ans, Piette assure que celle-ci est encore bien vivante.

« La motivation naturelle est toujours là, parce ce que c’est Toronto et qu’on se déplace pour aller jouer là-bas. Chaque fois qu’on les affronte, on veut partir de là-bas avec la victoire. Et évidemment, il y a la motivation associée à notre course aux séries éliminatoires — nous sommes dans une bonne position en ce moment, et nous ne voulons pas que Toronto gâche notre parcours en nous mettant des bâtons dans les roues », a-t-il mentionné.

Piette a reconnu que le duel de samedi risque d’être particulier cette fois-ci, puisqu’il vient de vivre des moments magiques avec certains joueurs du TFC au sein de la sélection nationale impliquée dans le processus de qualification pour la Coupe du monde du Qatar en 2022.

« Ce sera étrange, parce que je vais affronter certains joueurs qui étaient avec moi en équipe nationale il y a à peine quelques semaines, et que nous avons vécu de gros moments ensemble. Mais ça reste que c’est Toronto. Et même avec (les Whitecaps de) Vancouver, je crois que nous avons l’objectif chaque année d’être la meilleure équipe canadienne de la MLS », a-t-il ajouté.

Le CF Montréal devra cependant éviter de tomber dans le piège de la complaisance, surtout contre un club qui a déjà un genou au sol. Car il pourrait finir par se brûler.

Depuis le début du mois d’octobre, le CF Montréal a effacé trois déficits en autant de matchs pour ajouter cinq points au classement, contre des adversaires directs de surcroît, dans sa bataille pour une place dans les séries éliminatoires de la MLS.

Il a réalisé le tour de force dans une victoire de 2-1 contre Atlanta United au stade Saputo, grâce à un doublé de Romell Quioto. La formation montréalaise a refait le coup à l’Union de Philadelphie, dans des circonstances dramatiques, dans un match nul de 2-2 samedi dernier à Montréal et de nouveau mercredi, après avoir concédé un but à Orlando City dans les derniers moments de la première demie.

Toutefois, lors de ses deux dernières sorties, le CF Montréal a aussi dû se débrouiller sans Quioto ni Victor Wanyama, un pilier de l’équipe en milieu de terrain, doit-on le rappeler.

Nancy a souligné que Quioto sera de nouveau absent samedi contre le TFC. Il a cependant laissé entendre qu’il n’écartait pas la possibilité d’insérer dans sa formation le milieu de terrain Ahmed Hamdi.

Avec la collaboration de Neil Davidson, de La Presse Canadienne