Le CF Montréal sauve la mise avec un but en toute fin de match

On n’y croyait plus. Le CF Montréal est parvenu à soutirer un match nul de 2-2 à l’Union de Philadelphie en toute fin de match au Stade Saputo, sous une pluie torrentielle.

jean-françois téotonio La Presse

Sunusi Ibrahim a joué les héros à la 95e minute, faisant dévier le centre de Mustafa Kizza de la tête dans la surface de réparation.

Ce point important, acquis des mains d’un club qu’il pourchasse au classement de l’Est, permettait aux partisans montréalais détrempés de repartir à la maison avec une certaine forme de sourire.

Parce que le Bleu-blanc-noir n’aura que lui à blâmer pour avoir laissé l’Union reprendre du poil de la bête en deuxième mi-temps.

Les hommes de Wilfried Nancy ont complètement dominé la première période, Matko Miljevic marquant le premier but du match à la 33e minute. Ils engrangeaient au passage plus de 66 % de la possession.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Matko Miljevic a célébré son but avec les partisans.

Mais le CF Montréal est ressorti du vestiaire avec une mentalité plus défensive, ce qui a permis à l’Union d’installer plus confortablement son jeu.

Il est vrai que le premier but des visiteurs à la 63e était une affaire de chance. Un coup franc frappé dans l’axe a heurté le poteau droit du gardien James Pantemis, avant de rebondir sur sa jambe et de traverser la ligne. Néanmoins, ce but venait confirmer une récente montée en force de Philadelphie sous la pluie battante.

Les espoirs des partisans détrempés s’estompaient à la 77e, lorsque la frappe de Kai Wagner issue d’un coup franc a trouvé son chemin jusqu’au fond du filet.

Mathieu Choinière, dominant

Tout avait pourtant si bien commencé pour Montréal.

Toute l’animation offensive passait par Mathieu Choinière à l’aile gauche en première mi-temps. Des montées rapides issues d’un jeu de passes créatif. Des batailles à un contre un la plupart du temps remportées contre le défenseur Olivier Mbaizo. Son association avec Matko Miljevic, qui effectuait un premier départ en MLS, était au centre de cette efficacité.

Cette énergie a finalement rapporté des dividendes pour les locaux à la 33e minute. Après un coup de coin, Miljevic a accepté une passe de Djordje Mihailovic à l’intérieur de la surface de réparation. Fin seul, il a pris le temps de positionner le ballon sur son pied droit avant de le frapper dans le coin inférieur droit du filet. C’était 1-0.

Un but rempli de signification pour les deux hommes impliqués. Pour Miljevic, il s’agissait d’un premier but en MLS à son premier départ dans cette compétition. Djordje Mihailovic enregistrait quant à lui sa 14e passe décisive, battant ainsi le record du club établi par Ignacio Piatti en 2018 (13 passes décisives). Pas mal pour des jeunes joueurs de 20 et 22 ans, respectivement.

Le CF Montréal prendra maintenant le chemin de la Floride, où il affrontera Orlando City SC mercredi prochain, à 20 h. Les Floridiens, qui siègent au quatrième rang dans l’Est, avaient rendez-vous avec le FC Cincinnati samedi soir, à 19 h 30.