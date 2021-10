Alphonso Davies marque un but d’anthologie, le Canada l’emporte à Toronto

Le volcan du BMO Field risquait d’entrer en éruption à tout moment. Il fallait que ce soit Alphonso Davies qui le fasse exploser.

Jean-François Téotonio La Presse

Et les répercussions de ce but magistral, marqué à la 66e, se feront sentir encore longtemps.

Le Canada l’a emporté 4-1 face au Panama, mercredi soir, à Toronto. Cette victoire lui permet de reprendre le troisième rang dans la phase finale des qualifications de la Coupe du monde de 2022.

Mais au moment où Alphonso Davies a couru ses 80 verges à l’aile droite pour soutirer le ballon au Panama, puis se diriger vers le but, c’était encore 1-1. Les Canadiens avaient dominé outrageusement la rencontre, malgré le but concédé en début de match. Mais ce n’était pas encore le résultat attendu.

Davies s’empare du ballon à l’aile droite, donc, après une course sensationnelle entamée loin dans sa propre zone. Ce revirement inattendu crée un deux contre 1 à l’orée de la surface de réparation. Il fait face au défenseur panaméen. Davies remet le ballon vers son pied gauche. Il tire…

Et le volcan explose.

C’est 2-1, et le Canada vient de compléter sa remontée.

Tajon Buchanan en a rajouté à la 71e, avec une belle frappe de la tête lobée issue d’un brillant service de Richie Laryea. À 3-1, il s’agissait d’un score qui reflétait beaucoup mieux l’allure du match.

Mais le Canada n’avait pas dit son dernier mot. Jonathan David a fait 4-1 à la 78e, ce qui fermait les livres pour de bon sur une soirée magique à Toronto.

Parce que la foule, bruyante et énergique du début à la fin, a permis aux Rouges d’imposer massivement leur jeu.

Ça n’a pas empêché le Panama de frapper en premier dans ce match. Dès la 5e minute, Michael Murillo, après une féroce montée à l’aile droite, a servi un centre bas parfait à Rolando Blackburn. Ce dernier n’avait qu’à faire dévier le ballon doucement derrière Maxime Crépeau.

Mais visiblement, les Canadiens étaient conscients de l’importance du moment. Et le sélectionneur John Herdman ne pouvait demander une meilleure réponse de ses troupes. La pression canadienne était si forte en première mi-temps qu’on sentait qu’un but était inévitable.

Et but il y eut.

C’était le troisième coup de pied de coin consécutif du Canada. Le Panama était dans les câbles depuis de longues minutes. À la 28e, c’en était trop. Le corner d’Alphonso Davies a atterri dans la masse humaine devant le filet de Luis Mejia. Le ballon dévie sur le défenseur Michael Murillo, qui est crédité d’un but contre son camp. C’est 1-1, et John Herdman ne se peut plus sur les lignes de côté.

Ce n’était pas la première ni la dernière fois que John Herdman laissait ses émotions prendre le dessus dans cette première mi-temps. Mais pour bien d’autres raisons. Deux appels au penalty rejetés ont soulevé l’ire de l’entraîneur et des 30 000 partisans réunis au BMO Field.

La première période s’est terminée avec une échauffourée au drapeau de coin gauche canadien. Le substitut Doneil Henry, agenouillé hors de la ligne de touche, ne voulait pas laisser sa place au joueur panaméen pour qu’il prenne son corner. Les esprits se sont échauffés, tous les joueurs des deux équipes, substituts inclus, se sont mis de la partie, même John Herdman s’en est mêlé.

Ce résultat devenait d’autant plus important après la victoire des Américains face au Costa Rica par la marque de 2-1, mercredi.

Le Canada reprendra le flambeau le 12 novembre prochain à Edmonton, contre le Costa Rica. Il accueillera ensuite le Mexique, encore à Edmonton, pour conclure une séquence importante de matchs à domicile.