Le Camp Nou est le plus imposant stade d’Europe, avec une capacité totale de 99 000 spectateurs.

(Barcelone) Le FC Barcelone pourrait devoir s’exiler pendant près d’un an en raison des travaux de modernisation du Camp Nou, a indiqué le président du club catalan Joan Laporta vendredi.

Joseph Wilson Associated Press

Laporta a mentionné qu’il voulait que les travaux de rénovation du stade, qui ont été reportés plusieurs fois, doivent commencer à l’été 2022. Il a ajouté que l’opération pourrait s’étaler sur trois ou quatre ans, mais que l’équipe sera contrainte à l’exil pendant un maximum de 12 mois.

Laporta a d’ailleurs confié sur les ondes de la chaîne radiophonique Rac1 vendredi que le stade Johan Cruyff était le favori pour accueillir le Barça.

Le stade Johan Cruyff est le domicile de l’équipe féminine du FC Barcelone, et fait partie de l’immense complexe d’entraînement du club situé en banlieue de Barcelone.

PHOTO ALBERT GEA, ARCHIVES REUTERSLE STADE JOHAN CRUYFF

Doté d’une capacité de seulement 6000 sièges, Laporta a indiqué que le club catalan prévoit augmenter sa capacité à 50 000 — à condition qu’il soit choisi pour accueillir la première équipe masculine.

L’autre option, selon Laporta, serait le stade Montjuic. Le stade municipal a accueilli la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Barcelone en 1992, et fut le domicile du club rival du Barça, l’Espanyol, pendant plusieurs années.

Le Camp Nou est le plus imposant stade d’Europe, avec une capacité totale de 99 000 spectateurs. Le club veut augmenter celle-ci à 110 000 sièges, en plus de revitaliser le secteur qui ceinture le stade, notamment le pavillon destiné aux autres équipes sportives du FC Barcelone, son musée et des magasins.